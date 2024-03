Ricciardo, "perplejo" porque ni con su mejor vuelta iguala a Tsunoda

Daniel Ricciardo se colocó 12º en la Q1 y en ese momento pasaba a la Q2 sin problemas, pero le eliminaron su tiempo por superar los límites de la pista y acabó eliminado con el 18º peor crono de la clasificación.

Sin embargo, incluso sin esa penalización, el australiano no consiguió igualar el ritmo de Yuki Tsunoda, que llegó hasta la Q3 y logró una gran octava posición final.

Ricciardo, tras ver que ha sido por su compañero de equipo en todas las pruebas que se han disputado hasta ahora este año, admitió estar "perplejo" por no haber podido igualar a Tsunoda.

"Estaba contento con la vuelta en sí", dijo Ricciardo. "Por mi parte, notaba que lo había sacado todo. Y luego vi que todavía no era lo suficientemente buena, digamos, en comparación con Yuki. Todavía estoy un poco perplejo porque sé lo que significan de normal las vueltas así. Crucé la línea de meta diciendo 'sí, ha sido buena'".

"Obviamente, el tiempo se borró, pero la vuelta en sí fue la mejor vuelta que he hecho este año", dijo.

"Y de cara a la Q2, no sé si había mucho más tiempo por sacar. Es obvio que le quitas un par de décimas por la evolución de la pista. ¿Pero seis, siete décimas? Eso no era posible. Sabía que en la curva 4 iba un poco mal y recuerdo haber cogido más bordillo del que suelo coger".

"Así que sabía que había ido más ancho de lo normal. Pero es divertido, lo haces y luego ya después de la curva 5 me olvidé. Así que hice la vuelta. Y luego, cuando Pierre [Hamelin, ingeniero de carrera] me lo dijo, me olvidé de todo. Así que creo que tardé un poco en asimilarlo", añadió el de RB.

Daniel Ricciardo, VCARB 01 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ricciardo insistió entonces en que se sentía contento con el coche en Melbourne: "Me siento confiado en términos de frenada y equilibrio y todo eso", dijo. "Así que no es como, por ejemplo, [en] McLaren, donde estaba un poco inseguro y todo era como 'realmente no puedo empujar con este coche o veía que en algunas curvas no era capaz de llevar esa velocidad'".

"Ahora siento que estoy al límite con el coche en términos del deslizamiento a las cuatro ruedas. Así que está equilibrado. Y ahora siento que estoy al límite de su potencial", dijo.

El piloto australiano de RB también reveló que el equipo cambió algunas piezas de su coche tras la última carrera en Yeda en un intento por buscar una solución a sus preocupaciones allí.

"Después de Arabia Saudí, vimos algunas cosas en todos los coches", dijo. "El equipo cambió bastantes cosas y me dio bastantes piezas nuevas para este fin de semana para buscar una solución a algunos de esos problemas y preocupaciones".

"Y parecía que iba mejor. Pero todavía, digamos, no estoy del todo convencido, porque como he dicho, todavía tenemos la sensación de estar sufriendo más de lo normal en un coche con el que estoy realmente contento", concluyó el aussie.

