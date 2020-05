Ricciardo negoció con Ferrari antes de fichar por McLaren

Ricciardo anunció hace unas semanas que dejaría Renault a finales de esta temporada para unirse a McLaren el próximo año, sustituyendo a Carlos Sainz, que pone rumbo a Ferrari.

Al australiano se le había relacionado con un asiento en Ferrari tras la salida de Sebastian Vettel, después de haber mantenido conversaciones con el equipo italiano en 2018, cuando estaba en Red Bull.

Ricciardo ha desvelado que esas conversaciones también se produjeron este año, ya que Ferrari le consideró como reemplazo para Vettel, pero los de Maranello finalmente prefirieron fichar a Sainz.

"Ha habido negociaciones desde hace algunos años, y estas continuaron en todo este tiempo hasta ahora", comentó el australiano en la CNN.

"No lo negaré, pero obviamente nunca han llegado a buen puerto".

"Nunca he elegido profundizar demasiado en ellas. Todo el mundo dice que sería una buena opción, obviamente, por mi apellido y toda mi trayectoria, pero trato de no ser demasiado emocional en este tipo de situaciones".

Ricciardo asegura que entiende por qué Sainz se ha quedado con el asiento, después del impresionante 2019 del español, en el que logró el primer podio para McLaren en seis años.

"Veo cómo Carlos es adecuado en el equipo. Así que realmente no me planteo ¿por qué no he sido yo?", añade.

"Carlos tuvo un grandísimo 2019. Está un poco en un momento dulce, e imagino que es una buena opción para el momento en el que están ellos ahora mismo".

El australiano también mantuvo conversaciones con McLaren en 2018, cuando consideraba sus opciones para 2019, antes de firmar finalmente con Renault.

El siete veces ganador de carreras en la F1 asegura que no hubo un momento concreto o un factor que le llevara a dejar Renault y unirse a McLaren en esta ocasión, y asegura que no haya una "respuesta de blanco o negro".

"No hubo ninguna situación en la que se encendiera la bombilla y dijera 'Sí, esto es lo que necesito hacer'. Igualmente, no hubo algo que viera algo en McLaren que no tuviera en Renault y que me llevara a tomar al decisión", comenta.

"Las negociaciones con McLaren empezaron ya antes de 2018, e imaginó que se prolongaron en el tiempo. Obviamente, no es una decisión que tomes de la noche a la mañana. Imagino que tampoco es justo comparar ambos equipos".