Ricciardo revela el momento en el que Verstappen maduró en F1

La vida siendo piloto de Red Bull suele ser compleja si no consigues adaptarte al monoplaza que te brinda Adrian Newey y su ingenio, como ha ocurrido con muchos nombres de la academia que acabaron saliendo por la puerta de atrás. Sin embargo, durante tres temporadas, los de Milton Keynes consiguieron reunir a dos pilotos jóvenes y con el sello de los austriacos, tanto Daniel Ricciardo como Max Verstappen.

Con esa dupla no lograron pelear por el título mundial, pero pudieron cosechar varios triunfos, aunque el australiano terminó saliendo del conjunto para ir a Renault en un cambio de aires que parecía ser más por el trato hacia el neerlandés que por el pobre rendimiento del equipo de las bebidas energéticas.

En esa etapa, Ricciardo vivió cómo Verstappen maduró como piloto, y en declaraciones a la web de la Fórmula 1, lo reconoció: "Creo que dio un paso, pienso que fue el último año que estuve con él, en 2018. [A lo largo de] las primeras cinco o seis carreras acabó muchas veces en el muro, teniendo incidentes o cometiendo errores, sobre todo por su parte".

"Luego, a lo largo de la temporada, es como si hubiera tenido un poco de autocrítica y un dio paso de madurez, que también es natural, todos pasamos por ello", continuó el de Perth. "Sinceramente, creo que a partir de la mitad de esa temporada se convirtió en un piloto más completo".

El ganador de ocho grandes premios de la máxima categoría del automovilismo nunca ha podido pelear por el mundial, aunque ha visto cómo Verstappen sí luchó en el pasado curso contra Lewis Hamilton: "Obviamente, el año pasado, cuando luchas por un título, estoy seguro de que vas a apretar al límite un poco más".

"La lucha entre él y Lewis [Hamilton] fue controvertida porque también era Mercedes contra Red Bull, así que hubo mucha intensidad alrededor de eso", dijo el australiano. "Creo que este curso ha sido menos tenso como batalla, y por lo tanto no ha necesitado ponerse en esa posición".

"Siempre es difícil predecir quién será campeón del mundo", continuó Ricciardo. "Creo que puedes reconocer a los pilotos que tienen el talento para hacerlo, así que reconocí que, en con el coche adecuado, tendría la oportunidad de ser campeón del mundo, lo vi en su futuro".

El piloto de McLaren, quien no estará en la parrilla de 2023 según ha reconocido, dejó ver que ya sabía lo que iba a pasar con Max Verstappen y sus posibilidades de ser campeón del mundo de Fórmula 1.

"No hay garantía [de éxito], pero lo vi, especialmente porque era muy joven. No me sorprende que esté en ese lugar, incluso ahora, prediciendo si este será su segundo de cinco, o su segundo de solo tres, es difícil de saber, porque, de nuevo, necesitas el equipo y el monoplaza", concluyó el australiano.

