Ricciardo confirma que McLaren fichó a Piastri a sus espaldas

Este viernes se acabó el culebrón del caso Piastri, cuando la Junta de Reconocimientos de Contratos de Pilotos dio la razón a McLaren y el equipo anunció el fichaje del joven piloto al que Alpine perderá.

Era algo esperado tras la reunión del lunes, pero en la explicación de la FIA surgió un nuevo dato: que McLaren había fichado a Oscar Piastri el 4 de julio.

Esa fecha es muy anterior a lo que se pensaba, y se habla de mucho margen de adelanto respecto al anuncio de retirada de Vettel que provocó el fichaje de Alonso por Aston Martin, el ascenso fallido de Piastri en Alpine y por supuesto fue mucho antes de que McLaren y Ricciardo acordaran su ruptura.

Todos pensaron en Ricciardo, ya que significaba que McLaren estaba fichando a su sustituto sin ni siquiera haberle comunicado que saldría de la escudería. De hecho, tras el 4 de julio, hay muchos casos en los que el piloto demostraba su confianza en seguir.

"Ha habido muchos rumores sobre mi futuro en la F1, pero quiero que lo escuchéis de mí. Estoy comprometido con McLaren hasta finales del próximo año y no voy a dejar la categoría", dijo Ricciardo la semana siguiente. Luego, antes del GP de Francia del 22 al 24 de julio, insistió: "Tengo el compromiso del equipo. Hay mucha gente en la fábrica y quería dejarles claro que estoy con ellos, por si se encontraban titulares como '¿Qué futuro tiene Daniel? ¿Llegará a otro equipo?'. Están tratando de desarrollar el monoplaza perfecto para mí, así que quiero acercarme a ellos y decirles: 'Chicos, estoy con vosotros".

Ricciardo fue uno de los más buscados nada más conocerse los datos del fichaje de Piastri, y aunque en ese momento estaba disputando la FP2 del GP de Países Bajos, tras bajarse del coche le preguntaron si sabía de la fecha del acuerdo de McLaren con su sustituto.

"No, para ser sincero, en cuanto a la fecha, es la primera vez que lo escucho", admitió. "No estoy al tanto de los plazos y de esto y aquello, de lo que el equipo está discutiendo. Para ser sincero digamos que ya antes de esa fecha, hace más de un mes, ya estábamos discutiendo mi... no, no mi futuro, pero por supuesto sí en qué podíamos mejorar para tratar de tener un mejor futuro con el equipo".

Ricciardo no oculta que sabía que McLaren estudiaría opciones, y aunque ocultó sentirse dolido, insistió en que las negociaciones se desarrollaron a sus espaldas. "Soy consciente de que iba a haber conversaciones en curso. Así que en términos de plazos de tiempo, sí, supongo que lo que hizo el equipo, digamos, preparar la llegada de Oscar, eso tampoco es asunto mío en cuanto a qué día hablaron y esto o aquello".

"Si así fue, entonces que así sea. Realmente no era mi decisión".