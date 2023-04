Ricciardo se ve en la parrilla de F1 2024: "Los indicios apuntan eso"

Cargar el reproductor de audio

A finales de la temporada 2022, Daniel Ricciardo vio cómo su aventura en la Fórmula 1 llegaba a su fin, al menos por el momento. Tras dos años muy complicados en McLaren, ambas partes pactaron un acuerdo para rescindir su contrato antes de tiempo y el australiano se quedó sin asiento.

Si bien aseguró haber recibido la llamada de algunos equipos de la zona baja de la parrilla, su sueño de fichar por un equipo puntero no se materializó, por lo que tomó la decisión de tomarse "un año sabático" y unirse a su antigua escudería, Red Bull, como tercer piloto.

Su principal objetivo para este curso es averiguar si todavía tiene ese hambre siempre necesario por competir en la Fórmula 1 para evaluar un posible regreso a la parrilla en 2024. Si bien tan sólo han pasado tres meses desde que arrancó 2023, esa pregunta ya parece tener una respuesta.

"Los indicios apuntan a un regreso a la parrilla", afirmó Ricciardo en ESPN. "Eso es lo que está en mi cabeza y algunas cosas también apuntan hacia eso. Sólo he dejado la Fórmula 1 unos meses, pero creo que ya me pica el gusanillo. Curiosamente, me he dado cuenta de que entreno los días que no tengo nada planeado, entonces todavía hago las cosas como las hacía antes".

"Ahora que soy mi propio jefe y hago mis propios horarios, sigo muy centrado. Yo pensaba que me limitaría a sentarme en el sofá y comer comida rápida, pero no ha sido así. Yo no soy así. Esas cosas me hacen darme cuenta de lo mucho que me importa este mundo", añadió el piloto australiano.

Ricciardo quiere volver a la F1, pero no se conforma con cualquier asiento

La cuestión ahora es dónde están las posibilidades reales de Ricciardo de volver a la F1. Los equipos que ahora mismo están al frente de la parrilla; Ferrari, Red Bull y Aston Martin, no tienen sitio para él, mientras que lo más probable es que Mercedes también continúe con su actual pareja de pilotos. Así pues, los asientos más competitivos ya están asignados salvo sorpresa en los próximos meses.

"Todavía estoy en un punto en el que no quiero volver a toda costa. Una de las principales razones de este parón es que no quería subirme a un coche cualquiera sólo por ser piloto de F1", dijo el piloto aussie.

"Sé que puede que no tenga muchas oportunidades, pero quiero ganar. Quiero volver a pilotar para un equipo puntero, un equipo en el que vuelva a tener confianza y que me permita sacar mi mejor versión", continuó haciendo una clara referencia a Red Bull, donde podría encontrar un hueco si Sergio Pérez no continúa como compañero de Max Verstappen.

"Cuando miro atrás, puede que sea una debilidad, pero también una fortaleza, me sienta mejor en la parte delantera de la parrilla. Creo que a veces rindo más con más presión y con objetivos mayores. No creo que saque lo mejor de mí mismo luchando por entrar en los puntos. Así que todavía creo que puedo volver a la parrilla, pero hay varias cosas que influyen en eso, por así decirlo", finalizó.

