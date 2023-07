Ricciardo solo irá a AlphaTauri F1 si en la academia no tienen a nadie

Daniel Ricciardo es el actual piloto reserva de Red Bull y AlphaTauri e, inevitablemente, se le ha mencionado como un posible sustituto para alguno de los de la estructura de las bebidas energéticas que no rinda. Sin embargo, el equipo siempre ha tenido a su disposición miembros más jóvenes en su academia, y el director de los de Faenza, Franz Tost, aseguró que eso no cambiará a menos que no estén listos.

"La filosofía es bastante clara", dijo cuando se le preguntó sobre si el australiano podría estar considerado como un candidato a titular en 2024. "Por supuesto, la filosofía es la de educar a los jóvenes pilotos, pero si no están, porque todavía están llegando, como Iwasa, que está haciendo un buen trabajo, o Hadjar, puede que sea demasiado pronto para ellos".

"Los veo antes o después en nuestra escudería, pero si el momento es demasiado temprano, entonces tal vez debamos encontrar otra solución, pero eso no se ha discutido hasta ahora, todo ha ido como de costumbre", explicó el director de AlphaTauri, que a final de año dejará su cargo.

Cuando se le cuestionó por Liam Lawson, que están compitiendo en la Super Fórmula de Japón y comparte el puesto de reserva con Daniel Ricciardo, Franz Tost respondió: "Liam [Lawson] ha hecho un buen trabajo cuando estuvo pilotando para nosotros el año pasado en Abu Dhabi, y actualmente lo está haciendo en Japón porque es un campeonato bastante duro. Como he dicho antes, es una cuestión de rendimiento".

"Tenemos que averiguarlo, debemos ver qué piloto está, en primer lugar, disponible y lo suficientemente maduro y educado como para subirse a un monoplaza de Fórmula 1", continuó el austriaco. "Eso ya lo veremos, de momento no hay nada decidido".

En el momento en el que se le preguntó sobre si el asiento de titular de Nyck de Vries estaba amenazado en 2023, el jefe de los italianos dijo que dependía del neerlandés si merecía el volante: "Nyck [de Vries] decide, no el equipo. Si muestra un buen rendimiento, ¿por qué deberíamos cambiarle?".

Tost reconoció que la primera parte de esta temporada no ha sido sencilla para los pilotos debutantes, pero dejó claro que espera una mejor versión del holandés en los trazados europeos, con los que está más familiarizado: "En la Fórmula 1, todos los pilotos tienen presión, y veremos cómo le va a Nyck aquí [en Austria] y en Silverstone, no debemos olvidar que hoy en día, los pilotos debutantes se encuentran en una situación realmente complicada".

"Si nos fijamos en la primera parte del año, la mayoría de los circuitos incluso no los conocen, no han corrido en Melbourne antes en la Fórmula 2 o Fórmula 3, tampoco en Arabia Saudí o Miami, en Bakú tal vez, pero allí fue al sprint, lo que significa que solo hay una sesión de libres y luego dos clasificaciones y dos carreras", comentó.

"Eso hace que los fines de semana pasen volando. Para los debutantes, eso es muy difícil, por eso ahora, al menos vienen pistas que conocen, como Austria, Silverstone, Spa-Francorchamps, Budapest o Monza, y creo que eso ayuda más, también a tener más confianza", concluyó el máximo responsable de AlphaTauri.

