Ricciardo piensa en Red Bull F1 2024: "Un paso atrás, dos adelante"

Tras llegar a un acuerdo para romper su contrato con McLaren a finales del curso pasado, el propio piloto australiano dijo en varias ocasiones que no volvería a la parrilla de la Fórmula 1 por el simple hecho de estar ahí. Sin embargo, después de sólo media temporada en este 2023, Daniel Ricciardo ha fichado por AlphaTauri, que en estos momentos ocupa el último puesto en la clasificación de constructores. ¿Por qué aceptó la oferta?

Unos días antes del anuncio de AlphaTauri, cuando el aussie seguramente ya sabía algo al respecto, reconoció que estaba dispuesto a ser piloto del equipo hermano de Red Bull, aunque explicó que con una condición muy importante.

"Todavía tengo hambre y no siento que haya terminado mi carrera aquí. Quizás este año sentía que no lo iba a echar tanto de menos, que ya no me importa tanto. Pero sí me importa. Sigo teniendo ganas de competir. Pero no se trata de estar en la parrilla para ser una de las 20 personas que pueden decir que son pilotos de Fórmula 1".

"La única forma en que aceptaría volver, con un papel menos competitivo, es si existe la posibilidad de dar el salto a un papel más competitivo", reveló Ricciardo haciendo una clara referencia a un posible asiento en Red Bull de cara a la temporada 2024.

"Si tengo que dar un paso atrás, quiero dar dos adelante. También sé que hay muy, muy pocos asientos disponibles en los equipos de delante. Creo que si estuviese en un equipo puntero ahora, podría continuar donde lo dejé antes de 2022", dijo en declaraciones para Crash.net.

Ricciardo regresará a la parrilla de la F1 a partir del próximo Gran Premio de Hungría después de estar trabajando como tercer piloto de Red Bull, un rol que reconoce haber disfrutado, ya que también le ha permitido "hacer cosas que no podía hacer antes".

"Este ha sido uno de mis mejores años. La verdad es que lo he disfrutado mucho. He podido hacer cosas que no podía hacer antes cuando era piloto. Corría el riesgo de hartarme de este deporte si me quedaba en una situación en la que no era feliz. Ahora mis amigos y mi familia me dicen: 'Vuelves a estar feliz, vuelves a brillar y vuelves a ser tú'. Vuelvo a sentirme yo mismo".

"Quiero negar que en McLaren hubiese falta de compromiso", subrayó. "Intentamos resolverlo todo. Pero al final, no lo conseguimos. Pero no es que no intentaran ayudarme".

"Pero ningún equipo me entiende como lo hace Red Bull", continuó Ricciardo. "Tal vez porque me entrenaron cuando era joven y me conocen mejor que cualquier otro equipo y trabajaron conmigo durante mucho tiempo. Salieron a mi rescate. Me conocen y creo que por eso entienden lo que necesito, la gente que me rodea y demás. Lo entienden todo", concluyó el piloto australiano.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!