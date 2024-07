Ricciardo acaba "enfadado" con RB por la estrategia de Hungría

Un "enfadado" Daniel Ricciardo lamentó la oportunidad perdida que supuso para él el Gran Premio de Hungría de este pasado fin de semana, después de que su equipo, RB, "jodiera" su estrategia de carrera. El australiano se mantuvo delante de su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, durante un primer stint muy corto con neumáticos medios, pero se quedó atascado detrás de Alex Albon y Kevin Magnussen.

El Williams y el Haas entraron en boxes en la vuelta 6, antes de que RB llamara a Ricciardo al final del siguiente giro, lo que obligó a Ricciardo a disputar su segundo stint detrás de los mismos coches como consecuencia.

Así fue la carrera en Hungría: Fórmula 1 Piastri gana con doblete de McLaren F1 y Verstappen pierde el podio

Estando ya a más de 20 segundos de Tsunoda, el piloto oceánico volvió a parar en la vuelta 28, un giro antes de que el japonés realizara su primer y único cambio de neumáticos de la carrera. Ricciardo terminó 12º, a 25 segundos de su compañero, que sumó unos puntos importantes, en novena posición. En un contexto en el que su futuro en la escudería está en juego, el veterano piloto no ocultó su frustración por la forma en que se desarrolló la carrera en Hungaroring.

A la pregunta de si estaba decepcionado, Ricciardo respondió: "Muchísimo. El motivo por el que me hicieron parar al principio fue... Dos coches nos adelantaron, con un neumático blando. No pasa nada. Que se vayan. Pero ellos entraron en boxes, y nosotros les seguimos, para luego estar en su estrategia. Acaban de entrar, tenemos pista libre, y decidimos parar después de ellos y meternos en tren de DRS. Y con el mismo neumático, todos con un duro, así que...".

El piloto de RB aclaró que "no tuvo tiempo" de cuestionar la decisión estratégica de sus ingenieros: "Fue una llamada muy justa, de 'box box box' y justo entrar", relató. "Pero sinceramente, tan pronto como estaba entrando en boxes, estaba dudando de ella. Pero no puedes [entrar en un debate tan tarde]. Te llaman para entrar en la curva 13 y tienes que reaccionar".

Ricciardo nunca llegó a rodar en el Top 10 tras ello, pasando algún tiempo en undécima posición entre las vueltas 46 y 54, antes de que Lance Stroll le adelantara con gomas mucho más frescas, habiendo parado 17 pasos por vuelta más tarde que su rival: "Stroll me estaba alcanzando, un segundo por vuelta [más rápido] o quizás más, y me estaban diciendo, 'ya sabes, es realmente importante mantenerlo detrás', ¿y qué quieren que haga?". reflexionó.

"Me has hecho entrar en boxes muy pronto, voy con neumáticos viejos. También se espera que luche, cuando en realidad ya no estamos luchando. Eso también fue frustrante. Hubo momentos en los que sentí que... [me habían hecho la cama]".

Poniendo esta carrera entre una de las más frustrantes de su carrera, Ricciardo vio el resultado de su compañero como un ejemplo de lo que podría haber sido, y se sintió aún peor por su ingeniero de carrera, Pierre Hamelin, que aparentemente no le ofreció la disculpa que esperaba tras cruzar la línea de meta.

"Teníamos el ritmo, y básicamente le dimos a Yuki la carrera que teníamos [nosotros] por delante. Y los dos podíamos haberla hecho. Y no lo hicimos. Sinceramente, esperaba más. En la vuelta de vuelta a boxes, esperaba un 'lo siento, la hemos cagado'. Y no lo recibí. Así que eso me enfadó aún más", confesó.

El director del equipo Visa CashApp RB, Laurent Mekies, reconoció más tarde haber cometido un error con la estrategia del 'aussie': "Desafortunadamente, nos equivocamos con Daniel y le metimos en boxes demasiado pronto, con mucho tráfico, lo que le hizo perder la oportunidad de luchar por los puntos", declaró.

"Su ritmo había sido extremadamente fuerte durante todo el fin de semana, y lo demostró de nuevo en el último stint de la carrera, cuando finalmente fue capaz de encontrar algo de aire limpio y de luchar por remontar. Sin duda compartimos su frustración, y aprenderemos y volveremos más fuertes la semana que viene".

Ricciardo sigue 13º en el Mundial de Pilotos con 11 puntos en su haber, precisamente la mitad que Tsunoda.