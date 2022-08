Ricciardo aceptaría un año sabático para volver en 2024

Cargar el reproductor de audio

La escudería de Woking anunció el pasado miércoles antes del Gran Premio de Bélgica la rescisión del contrato que unía a Daniel Ricciardo con McLaren hasta el final de la temporada 2023. Así pues, el australiano deberá despedirse del monoplaza papaya cuando acabe la carrera del GP de Abu Dhabi del presente curso.

Desde que recaló en las filas británicas, el piloto de Perth ha tenido muchos problemas de adaptación con el coche, y solo en momentos puntuales alcanzó el nivel de su compañero, Lando Norris. Sin embargo, el ex de Red Bull y Renault logró una increíble victoria en la cita en Monza, en la campaña pasada.

Ricciardo habló con los medios de comunicación en Spa-Francorchamps después de conocer la noticia de su marcha de McLaren, y reveló que pasó varios meses hablando con la escudería para tratar de mejorar sus prestaciones antes de que comenzase la espiral que desembocó en su salida.

"No fue una llamada al azar un día y se dijo 'hey, esto es lo que estamos haciendo'. Hemos estado conversando durante los últimos meses, y no fue algo así como 'si no quedas entre los cinco primeros, estás acabado'", indicó. "Era más bien '¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos, como equipo, intentar que esto siga funcionando?'".

"Obviamente, traté de dar retroalimentación, y explicaba las cosas que me costaban con el coche, por lo que hubo mucho diálogo", comentó el australiano. "Pero también entendí que era un punto de preocupación, porque los resultados que estaba logrando no eran del nivel que todos pensábamos que podrían haber sido".

"Por eso hablamos para arreglar los problemas, aunque era como 'vale, ¿y ahora qué?', y, por desgracia, estaba en un callejón sin salida en el que habíamos agotado la mayoría de las cosas que estaban a nuestro alcance en ese momento", continuó.

"Ahí fue cuando tomaron una decisión", afirmó Ricciardo. "No es la mejor sensación, pero miro hacia atrás y puedo tener la cabeza alta en lo que he hecho para que funcione y en lo que intenté".

"Desde ese punto de vista no me digo que estaba conformando o que me había ganado estar ahí, estoy orgulloso en la forma en la que intentamos hacerlo, pero algunas cosas que quizá dices no están destinadas a cumplirse", aseguró el aún piloto de McLaren.

El australiano está decidido a continuar con su trayectoria en la Fórmula 1, y dijo que estaría dispuesto a realizar un año sabático si eso le daba la opción de regresar con otra oportunidad.

"Sí, si tuviera sentido", explicó cuando se le puso esa situación sobre la mesa. "Es la única competición que me interesa en esta etapa de mi carrera, la Fórmula 1 es lo que me gusta, y es donde me veo, si es que hago algo".

"Si las estrellas no se alinean y no tiene sentido, eso me daría la opción de tener tiempo libre para volver a empezar y reevaluar [la situación], y estaría dispuesto a hacerlo", explicó. "Sigo amando este deporte, y creo que, a través de todo esto, no he perdido la confianza en mí mismo".

"A veces no puedes evitar mostrar emoción, pero todavía me gusta, y sigo queriendo hacerlo en el lugar adecuado. Nunca he dicho que quería ser un piloto para hacer números, estoy aquí con un propósito", aseguró Ricciardo.

"Así que no sé lo que pasará en el futuro, pero si eso es lo adecuado, aquí es donde quiero estar", concluyó el australiano, que deberá buscarse una escudería para seguir presente en la máxima categoría del automovilismo.