Ricciardo tuvo que correr en Miami con menos agua para ahorrar peso

Cargar el reproductor de audio

Al igual que otros pilotos después de la carrera, Daniel Ricciardo mostró signos de evidente desgaste físico por la humedad de Florida, y tuvo que hidratarse en cuanto se bajó del monoplaza para evitar males mayores.

Todos los equipos están luchando por ahorrar peso con sus coches en 2022, y el piloto australiano reveló tuvo que salir a pista con menos líquido de lo habitual para evitar tener un sobrepeso mayor.

Tuvo que luchar con el ritmo durante la mayor parte de la carrera, e incluso un cambio tardío de neumáticos durante el periodo de coche de seguridad provocado por su compañero de escudería, Lando Norris, no ayudó mucho.

El de McLaren cruzó la línea de meta en 11ª posición, pero cayó dos puestos más por una sanción que le impuso la FIA al salirse de la pista y ganar ventaja mientras luchaba con Kevin Magnussen.

"Está el factor del calor", dijo Ricciardo cuando le preguntó Motorsport.com sobre si Miami se podía comparar con carreras como Singapur y Malasia. "Es difícil también, porque [este año] todo el mundo está luchando por ese último gramo".

"Así que no tenemos el lujo de poner tres litros en el sistema de bebida, por lo que metimos poco, y nunca es suficiente. Obviamente, te vas a deshidratar y con este calor todavía más", aseguró.

"Pero lo sufrimos todos, todos trabajamos así hoy, hacía calor, los pilotos, los mecánicos y todo lo sentía, continuó un Ricciardo, que pensaba que había entrado en los puntos momentos antes de conocer que era 11º y que, además, recibió una penalización de tiempo.

"En realidad, cuando crucé la línea de meta pensé que era 10º. Es difícil de saber, obviamente hay batallas y coches que salen de todas partes", dijo el australiano. "Pero estaba haciendo el cálculo en mi cabeza pensando que había suficientes coches se había salido o que yo había pasado para estar dentro de los puntos".

"Nos quedamos cortos, así que no creo que haya habido ningún 'qué más podría haber sido hoy', no fuimos lo suficientemente rápidos. Creo que vamos a remolque, nos falta velocidad en las rectas, algo de rebufo y cosas por el estilo", comentó.

Ricciardo esperaba que el cambio de gomas bastante tarde en la carrera para poner los blandos le ofreciera una buena ventaja, pero aunque pasó a algunos monoplazas, no supuso una gran diferencia.

"Estaba más emocionado por el coche de seguridad", indicó. "Había algún monoplaza delante con duros viejos, y para mí, ese compuesto no funcionaba, no me parecieron buenos los neumáticos".

"Pensaba que íbamos a tener algo más que mostrar, podría estar con el resto del pelotón, pero no lo suficiente. Acabo de ver que era 13º en lugar de 11º, me quedé sin puntos, y recuerdo que estaba con el Haas teniendo buenas batallas", admitió Ricciardo tras la prueba en Miami.

"Por desgracia, no es para estar entre los cinco primeros, no estoy seguro de por qué aparezco ahí, pero investigaré, lo importante es que no cambia mi carrera", continuó el australiano, que tiene la esperanza de que su McLaren se actualice en Barcelona.

"Es difícil saberlo, espero que nos vaya mejor, porque este fin de semana estábamos un poco más en la parte trasera y era parecido al año pasado, con esas carreras como Zandvoort, con curvas largas luchando por puntos", advirtió.

"Barcelona fue un mejor circuito para mí el año pasado, así que espero que eso signifique algo", sentenció el australiano, que es 11º en la general de pilotos con 11 puntos.

Mira cómo está la clasificación de pilotos y equipos en la temporada 2022 de F1: Así queda el mundial de F1 2022 tras Miami: puntos y posiciones