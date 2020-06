La Fórmula 1 se encuentra cerca de confirmar cómo continuará su calendario 2020 tras haber anunciado sus primeras ocho carreras a principios de junio. Recientemente, Mugello ha surgido como una opción cierta ante la dificultad de competir fuera de Europa por la pandemia del coronavirus.

Motorsport.com informó días atrás que la visita al circuito propiedad de Ferrari sería en el marco del Gran Premio de la Toscana y coincidiría con la carrera número 1000 del equipo italiano en la máxima categoría.

Daniel Ricciardo, quien en mayo de 2012 completó 139 vueltas en el último test colectivo de la F1 en Mugello cuando era piloto de Toro Rosso, apoyó fervientemente la posibilidad de correr allí este año.

"Estaba muy emocionado de escuchar (sobre ello)", dijo Ricciardo en una conferencia de prensa virtual al ser consultado sobre la opción que evalúa la F1 de visitar nuevos circuitos este año.

"El primer circuito que escuché fue Mugello, y fue un circuito donde corrí por primera vez en 2007, mi circuito favorito esa temporada".

"Me encantaron las curvas rápidas y enlazadas, y creo que en la F1 sería increíble. Tuvimos un test allí en 2012 en la F1, pero los coches de ahora, de 2020 allí, serían una locura, así que ciertamente me entusiasma si eso se lleva a cabo".

Otro circuito inédito en el calendario de la Fórmula 1 que podría incorporarse este año es el de Portimao, en el Algarve (Portugal), un lugar del cual Ricciardo guarda buenos recuerdos.

"Fue donde cerré un campeonato de F3 (el título 2009 de la F3 Británica) y fue un circuito donde realmente disfruté. Tiene una buena elevación y una serie de curvas rápidas y enlazadas. No me decepcionaría en absoluto si alguno de estos se concreta, estaría muy emocionado. Invertiré en un simulador para mi casa o algo para refrescarme, pero estoy bastante familiarizado al menos (con Mugello y Portimao)", finalizó.

Por su parte, el compañero de Ricciardo en el equipo Renault, Esteban Ocon, también apoyó ir a nuevos circuitos en la temporada 2020.

"Es fantástico", dijo el francés. "Esas son pistas que me encantan, circuitos de la vieja escuela como Mugello o como Imola son pistas donde corrí no hace mucho tiempo también, en la Fórmula 3. Aún tengo que aprender Portimao. He dado muchas vueltas en mi simulador, lo cual fue bien, pero estoy feliz de hacer muchas carreras".