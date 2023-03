Ricciardo ayudará "todo lo que pueda" a Red Bull F1 tras "años duros"

Cargar el reproductor de audio

El piloto australiano tenía una gran trayectoria por delante en la Fórmula 1 después de ver cómo batía a un recién coronado como tetracampeón a Sebastian Vettel, y en esa primera temporada con Red Bull en 2014 fue el único capaz de batir a los todopoderosos Mercedes. Daniel Ricciardo venció en tres grandes premios, y aunque el siguiente curso no obtuvo ningún triunfo, todo estaba preparado para que fuese el arma principal del futuro de los de Milton Keynes.

No obstante, en su camino apareció un tal Max Verstappen, que se hizo con todos los récords de precocidad y la confianza de la escudería, por lo que el de Perth decidió marcharse a Renault, donde sumó algún podio, y su debacle final llegó en McLaren. Con los de Woking, pese a vencer en el recordado Gran Premio de Italia de 2021, tuvo que hacer las maletas de nuevo a Red Bull, aunque esta vez en el papel de piloto reserva.

Por ese motivo, consciente de que no podrá disputar como titular una carrera en la Fórmula 1, centra su atención en otros objetivos por primera vez desde que tiene "uso de razón", como explicó en su LinkedIn personal. En una publicación escrita por él mismo, dio a conocer lo que plena hacer hasta intentar volver a la parrilla en 2024.

"Este es el primer año desde que tengo uso de razón en el que mis objetivos no se centran al 100% en competir. Aunque todavía hay algo de eso, este curso diferente, y ahora tengo espacio para un conjunto separado de objetivos en los que centrarme también", indicó Daniel Ricciardo. "Desde un punto de vista profesional, este año se trata de ser un jugador de equipo en Red Bull. Vuelvo a un entorno y, en definitiva, a una familia con la que tengo muy buenos recuerdos, y me siento muy bien de estar de vuelta allí".

"No obstante, no se trata de mí, sino del equipo en general, y de intentar contribuir y ayudarles en lo que pueda", continuó. "Estoy centrado en subirme al simulador, aprenderme el coche y ayudar a dar forma al desarrollo y, a su vez, eso desarrollará mis habilidades, mi confianza y mi disfrute al volante. Han sido un par de años duros profesionalmente, así que hay algo de ese competidor en mí que quiere recordar a la gente que sigo aquí, que sigo siendo un profesional y que sigo contribuyendo al éxito".

Además, el australiano se establece otros objetivos más privados: "Desde un punto de vista personal, este año me está pareciendo un lujo tener la oportunidad de hacer cosas que siempre he querido hacer y no he tenido tiempo. No quiero que se me pase el año, porque si vuelvo a competir la temporada que viene, desearé haber aprovechado al máximo el tiempo libre mientras lo tuve".

El miembro del equipo Red Bull explicó que quería viajar más, pese a que ha pasado más de una década en aviones, puesto que cuando eres piloto de Fórmula 1 solo vas a los circuitos y los hoteles, sin opción a hacer nada de turismo, aunque también esperaba mejorar con sus dotes sobre las dos ruedas, una pasión que le viene desde muy joven.

Por último, y quizá lo más importante para él, disfrutar con sus seres queridos, a los que pasó mucho tiempo sin ver por la pandemia de la COVID-19, como reconoció en el pasado: "Pasar más tiempo con las personas importantes de mi vida, mi familia y mis amigos, y dar prioridad a pasar más tiempo a solas con ellos, algo que no he podido hacer durante mucho tiempo. Siempre me han apoyado y no he tenido tiempo de invertir en ellos, y eso es algo que me hace mucha ilusión".

