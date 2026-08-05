La revolución de Aston Martin se cobra otra salida antes de 2027

Aston Martin sigue desmontando poco a poco la estructura con la que afrontó sus primeros años en la Fórmula 1. Cuando la escudería empieza a mirar definitivamente hacia 2027, con Adrian Newey marcando el rumbo técnico y Honda cada vez más integrada en el proyecto, otra de las figuras que ayudaron a construir el equipo de Silverstone prepara su despedida. Tom McCullough dejará la organización al término de la temporada 2026, poniendo punto final a una etapa de más de una década en la fábrica británica.

La información, adelantada por F1.com, confirma el adiós de uno de los ingenieros con mayor recorrido dentro de la estructura, aunque su salida llega después de haber quedado apartado del proyecto de Fórmula 1 hace ya más de un año.

McCullough fue uno de los nombres habituales del muro de Force India, Racing Point y Aston Martin durante los años de mayor crecimiento de la escudería. Su trabajo estuvo estrechamente ligado al rendimiento en pista hasta finales de 2024, cuando la profunda reorganización impulsada por el equipo, coincidiendo con la llegada de Adrian Newey y el desembarco de Andy Cowell al frente de la estructura, modificó por completo el organigrama.

Desde principios de 2025, el británico pasó a ocupar un cargo de dirección dentro de otra división de Aston Martin centrada en el desarrollo de proyectos de competición fuera de la Fórmula 1, mientras que Mike Krack asumió sus responsabilidades en las operaciones de pista como Jefe de Operaciones en pista.

Ahora, esa reubicación desemboca en una salida definitiva cuyo siguiente destino todavía no ha trascendido.

Miembros del equipo Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La marcha de McCullough supone además otro capítulo más en la renovación interna que vive Aston Martin. En los últimos tiempos también han abandonado la estructura figuras como Dan Fallows o Eric Blandin, mientras el equipo ha ido configurando un nuevo organigrama alrededor de Newey con el objetivo de preparar el gran cambio reglamentario de 2027.

No obstante, el adiós llega en un momento en el que la escudería empieza a encontrar motivos para el optimismo. El AMR26B estrenado en Hungría permitió a Aston Martin dar un pequeño paso adelante tras buena parte del año cerrando la parrilla, y en las próximas citas de Monza y Bakú llegarán nuevas evoluciones del chasis. Además, Honda estrenará en Zandvoort su primera actualización del motor esta temporada.

McCullough cierra así una trayectoria de 24 años en la Fórmula 1 que comenzó en Williams en 2002 como ingeniero de datos, pasó brevemente por Sauber y alcanzó sus mayores éxitos deportivos en Silverstone, donde contribuyó a los dos cuartos puestos consecutivos de Force India en 2016 y 2017 y a la primera victoria del equipo, ya bajo el nombre de Racing Point, en el Gran Premio de Sakhir de 2020. Su siguiente reto, por ahora, sigue siendo una incógnita.