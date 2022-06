Retrasada la clasificación de F1 en Bakú; no coincidirá con Le Mans

Cargar el reproductor de audio

La clasificación del GP de Azerbaiyán 2022 de F1 se ha retrasado 15 minutos después de que la tercera sesión de entrenamientos libres sufriera el mismo cambio tras un accidente al final de la carrera al sprint de Fórmula 2.

La crónica de la F2: F2 Bakú: Vesti se estrena en una carrera caótica y accidentada

No hay mal que por bien no venga, y eso ha vuelto a quedar demostrado este sábado en Bakú. Los aficionados al automovilismo se mostraban preocupados porque a las 16:00h de España (18:00h de Azerbaiyán) iba a empezar la clasificación de F1, y a la misma vez, en Francia, arrancaba la 90ª edición de las 24 Horas de Le Mans.

Sin embargo, un accidente en la carrera de F2 disputada el sábado por la mañana, en el que Ralph Boschung apretó a Calan Williams contra el muro de la salida de la curva 1, y el Trident se empotró contra las barreras, provocó esta demora.

Los organizadores de Bakú trabajaron a contrarreloj junto a la FIA, pero no lograron limpiar la zona y reparar la barrera Tecpro a tiempo para el inicio de la tercera sesión de entrenamientos libres, que se retrasó 15 minutos y arrancó a las 15:15h locales (13:15h de España), 15 minutos después de lo planeado.

Y como el reglamento obliga a que debe haber al menos dos horas entre la última sesión de libres y la clasificación, el inicio de la Q1 de Bakú sufrirá el mismo retraso, y arrancará a las 18:15h locales.

A qué hora es hoy la clasificación de la F1 en el GP de Azerbaiyán 2022 en Bakú

Día : sábado 11 de junio de 2022

: sábado 11 de junio de 2022 A qué hora es hoy la clasificación del GP de Azerbaiyán (Bakú) de F1 en España : sábado 11 de junio a las 16:15h

A qué hora es hoy la clasificación del GP de Azerbaiyán (Bakú) de F1 en México, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: sábado 11 de junio a las 09:15h

a las 09:15h A qué hora es hoy la clasificación del GP de Azerbaiyán (Bakú) de F1 en Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay: sábado 11 de junio a las 10:15h

a las 10:15h A qué hora es hoy la clasificación del GP de Azerbaiyán (Bakú) de F1 en Argentina y Uruguay: sábado 11 de junio a las 11:15h

El artículo 39.1 b) del Reglamento Deportivo de F1 establece que en un fin de semana que no sea de carrera al sprint se llevará a cabo la clasificación "en el segundo día de actividad en pista y comenzará no menos de dos horas, y no más de tres horas doras después del final de la FP3".

La FIA informó de la medida mediante un comunicado: "Tras el retraso en el inicio de la FP3 que se debió a la reparación de barreras después de la carrera al sprint de F2, el inicio de la clasificación será 15 minutos más tarde de lo programado de acuerdo con el Artículo 39 de las reglas deportivas".

Sin embargo, más allá de que ahora Le Mans no empezará a la vez que la clasificación, el retraso de 15 minutos lleva a la F1 mucho más cerca del momento en el que comienza a oscurecer en Bakú, porque la clasificación terminará sobre las 19:15h locales, menos de una hora antes del atardecer.