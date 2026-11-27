Crónica de entrenamientos
Fórmula 1 GP de Qatar
Antonelli aún no quiere vacaciones y domina sobrado la FP1 de Qatar
Andrea Kimi Antonelli sacó más de medio segundo al resto pese a usar neumáticos medios de Pirelli frente a los blandos del resto en la FP1 del GP de Qatar.
Jose Carlos de Celis
Editado: 27 nov 2026, 14:33
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
El campeón no está aún de vacaciones. Y es que Andrea Kimi Antonelli dominó el inicio del GP de Qatar de F1, la primera sesión de libres, sacando más de medio segundo al resto pese a no montar el neumático más blando de Pirelli, algo que sí hicieron sus rivales.
La sesión empezó muy activa y Max Verstappen se colocó al frente con un 1:26.105 a las primeras de cambio con neumáticos medios, antes de que Antonelli bajara esa marca por más de un segundo, y Russell pusiera a los dos Mercedes al frente en los primeros cinco minutos.
Leclerc se coló entre los de las flechas de plata antes de que le borraran su tiempo, aunque Antonelli, con el mismo neumático, bajó a un 1:24.057 que ponía más de un segundo de distancia con el resto de rivales. Russell intentó dar réplica, pero no mejoró en el tercer sector y se quedó a nueve décimas.
Leclerc ya sí vuelta válida, pero a ocho décimas. Los Mercedes demostraron ser el equipo a batir cuando Antonelli bajó a 1:23.217, con Russell segundo aunque a más de siete décimas.
Cuando cruzamos el ecuador de la sesión empezamos a ver los primeros neumáticos blandos, pero Russell no logró bajar la diferencia con su compañero pese a esos Pirelli rojos. Los Red Bull se colocaron detrás de Russell pero ambos lejos de Antonelli, que a su vez había dejado a Leclerc a 1.2s
Lance Stroll se salió de pista en los últimos minutos, y generó tal polvo al pisar la escapatoria que Alex Albon, que iba por detrás, también perdió el control de su coche.
Antonelli se mostró molesto por radio cuando Sergio Pérez le molestó, y así acabó la FP1, sin que nadie mejorara.
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