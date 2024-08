Norris lidera en el regreso del verano de la F1 en un cambiante Zandvoort

La lluvia arruinó los primeros minutos del regreso de la Fórmula 1 tras las vacaciones de verano, pero el sol salió a partir del ecuador de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos 2024, en donde las posiciones se decidieron justo al final, cuando el asfaltó comenzó a secarse y los pilotos sacaron a relucir los neumáticos blandos.

Una vez que cayó la bandera a cuadros, Lando Norris cerró la mañana con un 1:12.322 para colocarse al frente con dos décimas de ventaja sobre el héroe local, Max Verstappen, con Lewis Hamilton en la tercera posición. De forma sorprendente, Carlos Sainz se hizo con la cuarta mejor referencia con el neumático medio, justo por delante de George Russell.

El que será el compañero del madrileño el próximo curso, Alexander Albon, aprovechó los últimos instantes de tráfico para asegurarse una sexta plaza que da esperanzas, tras batir a Oscar Piastri, quien no pudo seguir el ritmo del otro de los monoplazas de papaya. Por detrás acabó la dupla de Haas, con Nico Hulkenberg mejor que Kevin Magnussen, mientras que Guanyu Zhou cerró las teóricas posiciones de puntos.

Por su parte, Fernando Alonso tan solo pudo ser 15º, a más de dos segundos de la cabeza, pero sin un tiempo demasiado representativo, lo mismo que Sergio Pérez, que acabó 12º, justo por delante de un Charles Leclerc que también estaba con el medio al igual que el otro de los monoplazas del Cavallino Rampante.

Los pilotos estaban preparados para regresar de las vacaciones de verano con la intención de empezar con fuerza la última parte de la temporada 2024 de Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos, aunque la primera hora de acción para rodar en la pista de Zandvoort se vio empañada con la tormenta que cayó y empapó el asfalto. Eso provocó que pocos se atrevieran al inicio a salir, y un solitario Pierre Gasly abrió la acción, aunque pronto le siguieron Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg.

Los tres lo hicieron con neumáticos de lluvia extrema, aunque el alemán arriesgó demasiado y se fue por la grava, pero pudo regresar sin mayores problemas. Además de ellos, Carlos Sainz también sumó los primeros kilómetros del fin de semana, ya después de conocer su destino, mientras que Robert Shwartzman se hizo cargo del monoplaza de Valtteri Bottas para seguir con su desarrollo como piloto.

Poco antes de cumplir con el primer cuarto de hora de la primera sesión de los entrenamientos libres, todavía sin ningún tiempo representativo en la tabla, algunos más se animaron a salir mientras que los demás miraban desde el garaje, como Charles Leclerc, Alexander Albon y Logan Sargeant, aunque solo el monegasco se quedó más vueltas sobre el asfalto.

El del Cavallino Rampante, al ser el primero en marcar una referencia, se puso líder con un 1:26.530, todavía con las gomas de lluvia extrema, mientras que Nico Hulkenberg sumó otra salida de pista por la grava, aunque regresó sin daños mayores. El propio alemán pudo terminar también un giro lanzado y se colocó a la estela del piloto de Ferrari, pero volvió a tomar la escapatoria al pasarse de frenada en la primera curva.

Por otro lado, George Russell se animó a salir después de su fatídico final de carrera en el Gran Premio de Bélgica, donde venció pero la FIA le descalificó por no cumplir con el peso mínimo, y su compatriota, Lando Norris, le siguió por el pitlane. El británico de Mercedes hizo el récord del tercer sector, pero todavía estaba lejos de Charles Leclerc, a siete décimas, ya que la lluvia no cesó y el asfalto no mejoraba.

El otro de los McLaren, el de Oscar Piastri, también fue otro de los que comenzó con su programa del fin de semana, lo mismo que Sergio Pérez, aunque todos los pilotos iban a cuentagotas. Lance Stroll y Fernando Alonso fueron los siguientes en empezar a rodar, mientras que los mecánicos de Milton Keynes se preparaban para dar paso a Max Verstappen en el circuito de casa.

La lluvia pareció cesar a pocos minutos de cumplir con el ecuador de la primera práctica del viernes, y el sol salió para secar parte del asfalto, aunque el radar meteorológico daba una previsión de más agua en un instante. En lo alto de la clasificación seguía Charles Leclerc, aunque ya con un 1:26.111, con una décima de colchón con respecto a Nico Hulkenberg y George Russell, que eran los únicos tres con un tiempo.

El héroe local fue de los primeros en apostar por la goma intermedia, pero eso le jugó una mala pasada, porque sufrió un trompo en el último sector, del que se recuperó de forma inmediata, a pesar de que estaba marcando las mejores referencias hasta el momento. El neerlandés, justo después, se puso líder, algo que le duró poco porque la pista evolucionó rápidamente, y George Russell lo aprovechó para hacer un 1:20.444.

La mejora de las condiciones permitió a todos poner el neumático intermedio, aunque eso provocó una serie de salidas de pista, sobre todo en la primera curva, ya que Pierre Gasly, Sergio Pérez y Carlos Sainz se fueron largos, mientras que Lando Norris logró la cabeza de la sesión con una vuelta de 1:20.392, todavía con veinte minutos restantes hasta la bandera a cuadros.

Todos tenían la posibilidad de mejorar sus posiciones, ya que incluso había un carril seco, y muestra de ello era el tercer lugar de Robert Shwartzman con el Sauber, a cuatro décimas del líder. A poco más de diez minutos del final de la sesión, el inglés de McLaren decidió salir con el blando, con lo que el resto le copiaría si le iba bien y la clasificación daría un vuelco total.

Como era lógico, Lando Norris batió su propia marca con un 1:17.367, mientras que Oscar Piastri se quedó a su estela, a nueve décimas, aunque faltaba el resto de la parrilla por hacer su intento. George Russell se quedó en medio de los monoplazas de Woking, mientras que Fernando Alonso estaba quinto, pero todo ello fue momentáneo, porque el australiano registró un 1:15.971 para colocarse al frente.

Unos segundos después, el inglés de Mercedes batió por una milésimas a la referencia, con un 1:15.900, pero tampoco le duraría ese honor demasiado, ya que se sucedían las vueltas rápidas que dejaron a Lando Norris de nuevo primero con un 1:14.519, mientras que Carlos Sainz y Charles Leclerc apostaron por el medio, lo que les dejó bastante lejos.

Los cinco últimos minutos fueron un carrusel de giros lanzados y sectores verdes y morados, y dejaron un intercambio en la cabeza de los McLaren, con los demás sufriendo por seguir el ritmo de los de Woking, sobre todo de Lando Norris, quien le sacó tres décimas a George Russell y Lewis Hamilton, mientras que su compañero estuvo a cuatro, con un sorprendente Alexander Albon que se coló tercero. Sin embargo, el heptacampeón no dijo todo y se puso segundo en el momento en el que se acabó la práctica, pero faltaban los que pelean por el campeonato, ya que Lando Norris mejoró la última vuelta de Max Verstappen para terminar en lo más alto.

