Resumen de la jornada

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Resumen y resultados de la carrera del GP de Las Vegas: así fue el caos del domingo

Si te perdiste la carrera de F1 de madrugada, repasa cómo ganó Verstappen el GP de Las Vegas 2026, qué pasó con Sainz, Alonso y Colapinto y cómo queda el Mundial a falta de Qatar y Abu Dhabi.

Pol Hermoso

Publicado: 22 nov 2026, 6:30

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Si el despertador perdió la batalla esta madrugada, en Las Vegas hubo unas cuantas más. Max Verstappen ganó por 639 milésimas, los dos McLaren se colaron en el podio cuando parecía cosa de Mercedes y Carlos Sainz aún sacó cuatro puntos en la última vuelta.

Aquí tienes lo que pasó en la carrera, los resultados y cómo queda el Mundial a falta de dos grandes premios.

Resumen de la carrera de F1 en Las Vegas 2026

Si esta vez ganó el despertador en modo silencio, esto es lo que te perdiste. Max Verstappen ganó el GP de Las Vegas por 639 milésimas sobre Lando Norris, con Oscar Piastri tercero. Y si al mirar el podio te preguntas dónde están los Mercedes, la respuesta está en las tres últimas vueltas.

Verstappen salió primero y enseguida descubrió lo poco que duraba esa ventaja. George Russell le adelantaba en una recta y el Red Bull se la devolvía en la siguiente. Con el rebufo y el modo adelantamiento haciendo su trabajo, Isack Hadjar llegó a colocarse segundo y a discutirle el liderato a su compañero. Después de cinco vueltas, los 14 primeros estaban separados por menos de diez segundos.

El primer corte llegó con el accidente de Checo Pérez tras tocarse con Rafa Cámara. El coche de seguridad abrió la ventana de paradas y, mientras el pelotón rodaba neutralizado, Arvid Lindblad perdió el control de su Racing Bulls y acabó contra el muro. Poco después de la resalida, Hadjar también se despidió de la pelea por el podio cuando su alerón delantero colapsó en plena recta.

Con la carrera otra vez lanzada, Norris llegó a ponerse primero y volvió a caer al quinto puesto en cuestión de vueltas. A 12 del final, los siete primeros cabían en menos de dos segundos. Ahí también se complicó el domingo de Ferrari. Charles Leclerc volvió a tocarse con Lewis Hamilton y los diez segundos de sanción por ese incidente le dejaron décimo. Hamilton acabó séptimo.

El podio cambió de manos en las tres últimas vueltas. Russell se pasó de frenada cuando intentaba quitarle la segunda plaza a Andrea Kimi Antonelli y cayó del tercer al octavo puesto de golpe. Una vuelta después, el italiano perdió ritmo y los dos McLaren se colaron en el podio. Verstappen aguantó por delante de Norris, Piastri celebró su primer podio del año y Antonelli acabó cuarto.

Por detrás, Pierre Gasly y Franco Colapinto firmaron un quinto y un sexto que dieron 18 puntos a Alpine. Carlos Sainz todavía tuvo tiempo de adelantar a Russell en la última vuelta para acabar octavo y sumar cuatro puntos con Williams. Fernando Alonso terminó abandonando en la última vuelta por un problema en el motor Honda.

Resultados de la carrera del GP de Las Vegas de F1 2026

Carrera

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Abandono Chasis Motor 1

M. Verstappen Red Bull

3 50

-

1 25 Red Bull Red Bull 2

L. Norris McLaren

1 50

+0.639

0.639

0.639 1 18 McLaren Mercedes 3

O. Piastri McLaren

81 50

+1.529

1.529

0.890 1 15 McLaren Mercedes 4

A. Antonelli Mercedes

12 50

+2.574

2.574

1.045 1 12 Mercedes Mercedes 5

P. Gasly Alpine

10 50

+2.927

2.927

0.353 1 10 Alpine Mercedes 6

F. Colapinto Alpine

43 50

+7.955

7.955

5.028 1 8 Alpine Mercedes 7

L. Hamilton Ferrari

44 50

+12.795

12.795

4.840 1 6 Ferrari Ferrari 8

C. Sainz Williams

55 50

+12.938

12.938

0.143 1 4 Williams Mercedes 9

G. Russell Mercedes

63 50

+13.192

13.192

0.254 1 2 Mercedes Mercedes 10

C. Leclerc Ferrari

16 50

+17.554

17.554

4.362 1 1 Ferrari Ferrari 11

N. Hulkenberg Audi

27 50

+22.720

22.720

5.166 1 Audi Audi 12

G. Bortoleto Audi

5 50

+28.602

28.602

5.882 1 Audi Audi 13

O. Bearman Haas F1

87 50

+28.843

28.843

0.241 1 Haas Ferrari 14

I. Hadjar Red Bull

6 50

+36.488

36.488

7.645 2 Red Bull Red Bull 15

L. Lawson Racing Bulls

30 50

+36.588

36.588

0.100 1 RB Red Bull 16

R. Cámara Haas F1

51 50

+47.814

47.814

11.226 2 Haas Ferrari 17

L. Stroll Aston Martin

18 50

+1'08.353

1'08.353

20.539 1 Aston Martin Honda 18

V. Bottas Cadillac

77 50

+1'11.673

1'11.673

3.320 2 Cadillac Ferrari 19

F. Alonso Aston Martin

14 49

1 lap

2 Aston Martin Honda dnf

A. Lindblad Racing Bulls

41 19

31 laps

1 Abandono RB Red Bull dnf

S. Pérez Cadillac

11 17

33 laps

Abandono Cadillac Ferrari dnf

A. Albon Williams

23 0

50 laps

Abandono Williams Mercedes Ver resultados

¿Cuántos adelantamientos hubo en el GP de Las Vegas de F1 2026?

En Las Vegas vimos 352 adelantamientos en 50 vueltas. El pelotón rodó en tren durante buena parte de la carrera y las rectas se convirtieron en un toma y daca. Entre el rebufo y el modo adelantamiento, el que ganaba una posición al final de una recta podía perderla en la siguiente. Pocas carreras han hecho tanto honor a eso del efecto yo-yo.

¿Qué queda en juego en el Mundial de F1 tras Las Vegas?

Con Antonelli y Mercedes ya campeones, Verstappen sale de Las Vegas con el subcampeonato a tiro. Tiene 304 puntos, 37 más que Hamilton y 40 más que Russell y Norris, empatados a 264. Quedan 50 puntos entre Qatar y Abu Dhabi, así que Leclerc, a 54, ya está fuera de esa pelea. Si Verstappen sale de Qatar con más de 25 puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano, se asegurará el segundo puesto.

La pelea por el tercer puesto está mucho más apretada, con Hamilton, Russell y Norris separados por solo tres puntos. Más abajo, Colapinto se queda a tres de Lindblad en la lucha por la undécima plaza. Los cuatro puntos de Sainz le colocan 16.º con 11, cuatro por delante de Alonso, que baja al 18.º puesto.

En constructores, Ferrari tiene 77 puntos de margen sobre Red Bull en la pelea por el subcampeonato. La batalla más ajustada entre los equipos de cabeza es la del tercer puesto, con nueve puntos entre Red Bull y McLaren. Racing Bulls conserva 27 sobre Alpine por la quinta plaza y Haas tiene tres de ventaja sobre Audi por la séptima. Williams y Aston Martin también están separados por nueve puntos en la lucha por el noveno puesto.

Clasificación del Mundial de pilotos de F1 2026 tras Las Vegas

Pos Piloto Puntos 1

A. AntonelliMercedes

402 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 15/3 10/5 12/4 - - 2

M. VerstappenRed Bull

304 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 25/1 18/2 25/1 - - 3

L. HamiltonFerrari

267 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 18/2 2/9 6/7 - - 4

G. RussellMercedes

264 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 8/6 12/4 2/9 - - 5

L. NorrisMcLaren

264 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 10/5 25/1 18/2 - - 6

C. LeclercFerrari

250 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 12/4 4/8 1/10 - - 7

O. PiastriMcLaren

167 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 - 8/6 15/3 - - 8

I. HadjarRed Bull

122 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 2/9 15/3 - - - 9

L. LawsonRacing Bulls

89 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 6/7 6/7 - - - 10

P. GaslyAlpine

52 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 - - 10/5 - - 11

A. LindbladRacing Bulls

38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - - 12

F. ColapintoAlpine

35 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - 8/6 - - 13

O. BearmanHaas F1

23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - - 14

G. BortoletoAudi

14 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - 4/8 - - - - 15

N. HulkenbergAudi

14 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - 1/10 - - - 16

C. SainzWilliams

11 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - 4/8 - - 17

E. OconHaas F1

7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - 18

F. AlonsoAston Martin

7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - - 19

A. AlbonWilliams

5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20

Y. TsunodaRacing Bulls

1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - 21

R. HirakawaHaas F1

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - 22

L. StrollAston Martin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23

V. BottasCadillac

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24

S. PérezCadillac

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25

R. CámaraHaas F1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Clasificación del Mundial de constructores de F1 2026 tras Las Vegas

Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 666 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 23 22 14 - - 2 Ferrari 517 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 30 6 7 - - 3 Red Bull 440 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 27 33 25 - - 4 McLaren 431 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 10 33 33 - - 5 Racing Bulls 114 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 6 6 - - - 6 Alpine 87 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 - - 18 - - 7 Haas F1 31 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - 1 - - - - 8 Audi 28 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - 4 1 - - - 9 Williams 16 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - 4 - - 10 Aston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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