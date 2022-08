Resultados y resumen del sábado de F1 en Bélgica: clasificación

Cargar el reproductor de audio

Debido a las penalizaciones para la parrilla de salida por los diferentes cambios en las unidades de potencia, el orden de la clasificación no reflejó realmente la parrilla para la carrera de este domingo, ya que Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Guanyu Zhou y Mick Schumacher saldrán desde la parte trasera.

Así pues, Carlos Sainz arrancará por delante de Sergio Pérez y de Fernando Alonso, tras la sesión de clasificación que se dividió en tres rondas con cinco coches eliminados en la Q1 y la Q2, antes de disputar la definitiva Q3 con los diez pilotos más rápidos.

¿Qué pasó en la Q1 del Gran Premio de Bélgica 2022 de F1 en Spa?

Después de un retraso de 25 minutos debido a las reparaciones de las barreras tras un accidente en una de las carreras de apoyo que se disputaron antes de la clasificación, Verstappen marcó el ritmo con un 1:44.581, por delante de Sainz, 0.469 segundos más lento, y Pérez, otras tres décimas más atrás.

En la primera ronda de eliminación cayeron Sebastian Vettel (Aston Martin), Nicholas Latifi (Williams), Kevin Magnussen (Haas), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) y Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Sin embargo, debido a las sanciones de algunos pilotos que están por delante, ese quinteto subirá algunas posiciones en la parrilla.

Resultados de la Q1 del GP de Bélgica 2022 de F1: Verstappen más rápido de Sainz

¿Qué pasó en la Q2 del Gran Premio de Bélgica 2022 de F1 en Spa?

Verstappen rápidamente se colocó primero con un 1:44.723, 0.071s por delante de Pérez. Sainz se puso tercero y Leclerc hizo una vuelta muy mala, quejándose del comportamiento de su monoplaza en las curvas de baja velocidad.

Leclerc volvió a salir a pista al final de la sesión y marcó un 1:44.551 para liderar la tabla de tiempos.

En la Q2 quedaron eliminados Daniel Ricciardo (McLaren, que saldrá séptimo), Pierre Gasly (AlphaTauri, octavo), Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Lance Stroll (Aston Martin, noveno) y Mick Schumacher (Haas).

Resultados de la Q2 del GP de Bélgica 2022 de F1: Leclerc es el más rápido

¿Qué pasó en la Q3 del Gran Premio de Bélgica 2022 de F1 en Spa?

En las primeras vueltas de la ronda definitiva, Verstappen registró un 1:43.665 que le dio una ventaja de 0.632 segundos obre Sainz, con Pérez tercero un poco más lejos.

Leclerc no pudo aprovechar sus neumáticos nuevos en su primera tanda, momento en el que le dio a Sainz su rebufo, por lo que sólo pudo conseguir un 1:44.553 que le dejó en cuarto puesto, 0.888s por detrás del neerlandés.

Verstappen no volvió a salir a pista, por lo que Pérez no tuvo rebufo. Leclerc volvió a darle el suyo a Sainz, pero no completó una buena vuelta, ya que se fue largo en Fagnes y no mejoró, pero eso fue suficiente para conseguir ser segundo y heredar la pole, ya que Pérez tampoco mejoró y saldrá junto a él en la primera fila.

El mejor tiempo de Verstappen en la Q3 significa que saldrá 15º. Leclerc fue cuarto, pero saldrá detrás de Verstappen, 16º.

Esteban Ocon (Alpine) fue el quinto más rápido, pero partirá 17º. Fernando Alonso (Alpine) saldrá tercero, por delante del dúo de Mercedes formado por Lewis Hamilton y George Russell. Alex Albon saldrá quinto con su Williams, y el McLaren de Lando Norris saldrá 18º.

Resultados de la Q3 del GP de Bélgica 2022 de F1: Verstappen es el más rápido pero la pole es para Sainz