Resultados y resumen de la carrera del GP de Arabia Saudí 2022 de F1

Sergio Pérez, piloto de Red Bull, lideró en los compases iniciales después de lograr su primera pole en la F1, pero su carrera cambió tras hacer su parada en boxes, justo antes de un coche de seguridad provocara que Leclerc heredara el liderato, por delante de Verstappen y Sainz.

Verstappen adelantó a Leclerc tras una intensa batalla en la que, al igual que en Bahrein, se intercambiaron la cabeza de la prueba. Verstappen hizo el movimiento decisivo a cuatro vueltas del final tras un espectacular juego con el DRS y el punto de detección.

Pérez mantuvo el liderato desde la pole position, por delante de Leclerc. Verstappen pasó a Sainz por el exterior de la curva 2, con Esteban Ocon (Alpine) manteniendo la quinta posición, seguido por George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas) y Pierre Gasly (AlphaTauri). Lewis Hamilton, con el Mercedes, subió un puesto para ser 14º al final de la primera vuelta tras caer en la Q1 en la clasificación del sábado.

Russell superó a Ocon para ascender a la 5ª posición al final de la tercera vuelta. Alonso consiguió alcanzar el DRS de Ocon, pero su compañero de equipo se defendió en la sexta plaza durante dos vueltas antes de que el asturiano confirmara el adelantamiento en la vuelta 7. Ocon volvió a atacar y recuperó la posición utilizando la escapatoria de la curva 1.

Ocon dejó pasar a Alonso, mientras se aseguraba mantenerse en zona de DRS, y su lucha permitió que Bottas y Magnussen (el primer coche en salir con neumáticos duros) se pusieran a su rebufo.

Pérez abrió una ventaja de 2,3 segundos sobre Leclerc en la vuelta 10, con Verstappen dos segundos más atrás. Hamilton, que salió con neumáticos duros, ascendió al 12º puesto, y luego pasó al McLaren de Lando Norris y a Gasly para entrar en el top 10 en la vuelta 15.

Ocon y Alonso tuvieron otra pelea en la vuelta 12, tras la cual se le dijo por radio al francés que "mantuviera la posición". Eso no funcionó, ya que Bottas pasó a Ocon y heredó el séptimo lugar.

Pérez entró en boxes con neumáticos duros en la vuelta 16, después de que Ferrari lanzara un amago al llamar a Leclerc. Justo después de su parada, Nicholas Latifi estrelló su Williams contra el muro, provocando un coche de seguridad virtual, que pasó a ser y un Safety Car. Leclerc, Verstappen y Sainz entraron en boxes, mientras que Pérez se reincorporó en la tercera posición, en paralelo con el madrileño en la salida del pitlane.

Sainz estaba por delante de Pérez en la línea del coche de seguridad, pero las posiciones no se intercambiaron hasta la reanudación en la vuelta 20. Russell adelantó a Magnussen, que no había parado, para ponerse en la quinta posición en la curva 1. Hamilton también ganó algunos lugares al no haber entrado en boxes todavía, y era séptimo, detrás del danés.

Hamilton adelantó a Magnussen en la vuelta 23, pero el de Haas lo superó de nuevo en la curva 1. El británico esperó hasta la curva 1 de la siguiente vuelta para hacer su movimiento y subir a la sexta posición.

Alonso pasó con el DRS a Magnussen en la vuelta 35 para ser séptimo, pero el danés le devolvió la jugada cuando Fernando abandonó una vuelta después. Daniel Ricciardo, de McLaren, se detuvo en la entrada a boxes, justo cuando Bottas se retiró de una posición que le otorgaba puntos. Magnussen entró en boxes para poner un juego de medios, pero Hamilton perdió la oportunidad cuando se cerraron los boxes.

La carrera se reanudó tras un coche de seguridad virtual en la vuelta 41, con Verstappen justo detrás de Leclerc, y lo pasó en la última curva de la vuelta 42, pero Leclerc aguantó en la curva 1. En la siguiente vuelta, ambos se bloquearon los neumáticos delanteros para tratar de hacer que el otro perdiera el DRS, con el de Ferrari liderando, y Verstappen casi haciendo un trompo volvió a acelerar.

Verstappen no cayó en la trampa de Leclerc en la vuelta 46 y le pasó con el DRS en la curva 1, a cuatro vueltas de la bandera a cuadros.

Alex Albon y Lance Stroll chocaron en la curva 1 en la vuelta 48, justo cuando el liderato parecía estar a punto de cambiar de nuevo. Leclerc consiguió el DRS al comienzo de la última vuelta, pero no pudo encontrar la forma de superar a Verstappen, que se aferró para conseguir una magnífica victoria por 0.549 segundos.

Sainz terminó tercero, por delante del desafortunado Pérez, que fue seguido por Russell, Ocon, Norris, Gasly, Magnussen y Hamilton. Varios de ellos fueron investigados por ir demasiado rápido bajo las amarillas al final, pero la FIA no sancionó a nadie.

Hubo dos pilotos que no tomaron la salida, Mick Schumacher, tras su accidente en la clasificación, y Yuki Tsunoda, cuyo AlphaTauri sufrió una pérdida de presión de aceite en su vuelta de instalación en la parrilla.

