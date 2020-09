GP de Toscana F1: Mercedes manda en la FP2 y McLaren sufre

El estreno de la Fórmula 1 en el circuito de Mugello este viernes acabó con otro doblete de Mercedes en lo alto de la tabla de tiempos. Aunque Valtteri Bottas fue el más rápido, igual que en la sesión matinal, nadie puede descartar a Hamilton en el primer (y posiblemente, último) GP de la Toscana.

Los McLaren no estuvieron donde se les esperaba tras su gran rendimiento en Monza y, aunque Carlos Sainz ya avisó el jueves, sorprendió que no entrasen entre los 10 mejores. Los pilotos no se mostraron a gusto con el monoplaza y el equipo tiene mucho trabajo que hacer para el sábado y el domingo, más allá de su nuevo morro. Sainz no pasó del 13º puesto, bajando en 8 décimas su tiempo de la mañana.

Los Ferrari se acercaron al top 10, pero solo Leclerc (que lo cerró) accedió a esas posiciones en el fin de semana en el que cumplen 1000 carreras en la F1. Tras una sorprendente tercera plaza en la FP1 de la mañana, no parece que la decoración especial que lucen les vaya a dar ninguna alegría extra.

Resultados de la FP2 del GP de la Toscana de Fórmula 1 2020

En la segunda sesión de entrenamientos del primer fin de semana de la F1 en Mugello, los Haas fueron los primeros en salir a pista, después de unos primeros cuatro minutos de calma en el trazado italiano.

Lando Norris bajó a 1:18.658 con los medios a las primeras de cambio, superando por seis décimas a Grosjean, mientras que Sainz, con el duro, se quedó lejos de su compañero de equipo. El primer susto de la tarde lo tuvo Charles Leclerc, que trompeó en la curva 12, y aunque dañó sus Pirelli duras, pudo volver a reemprender la marcha y llegar hasta boxes.

Max Verstappen se colocó en cabeza después de los primeros 15 minutos, como un 1:18.281, que superó en 0,377 segundos a Norris. Los Mercedes ya habían salido a pista, pero solo Bottas pudo superar al holandés de Red Bull, endosándole 0,633 segundos a Hamilton, con duros.

Tras las primeras vueltas cronometradas de todos, los Ferrari estaban fuera del top 10, con Vettel 11º, a más de un segundo y medio del Mercedes del finlandés, y Leclerc, 18º, a más de dos. Bottas aún logró a bajar de nuevo con medios a 1:17.997, cerca de su 1:17.879 en la FP1.

Pasada la primera media hora, la mayoría de equipos arrancó sus simulaciones de clasificación con los neumáticos blandos (rojos) y Pérez se colocó rápidamente detrás de Bottas, a 0,201 del Mercedes, antes de ser superado por un Ricciardo que apenas se dejó 42 milésimas con el finlandés.

Pero a 53 minutos del final, Lando Norris pisó la grava en la salida de la curva 3 y perdió el control de su McLaren, destrozando el alerón delantero del MCL35. La bandera roja ondeó por primera vez para la F1 en Mugello y estropeó las vueltas rápidas de casi toda la parrilla.

Después de 10 minutos, la sesión se reanudó, con Ocon y Sainz en cabeza montando los blandos para completar esa simulación de clasificación que no habían podio completar antes. Bottas logró bajar a 1:16.989, mientras que Hamilton se quedó a 0,207 de él, con Albon a casi un segundo, en tercer lugar. Verstappen mejoró y se coló detrás de los Mercedes, a 0,246 de finlandés.

Sainz solo pudo quedarse a 1,6 tras su primer intento, en 13º puesto, mientras que no pudo mejorar en el segundo con el mismo juego de blandos. Los Ferrari sí mejoraron y se colocaron 10º (Leclerc) y 12º (Vettel), a más de 1,4 de las flechas negras. El alemán protagonizó otra bandera amarilla en la salida de la curva 13, logrando controlar el coche tras hacer un 360º a 27 minutos del final.

Checo Pérez y Kimi Raikkonen también fueron protagonistas negativos a 18 minutos del final. El mexicano salía de boxes con las medias para iniciar otra tanda de carrera, cuando Raikkonen tomó la primera curva a derechas, y Pérez se lo llevó por delante. Aunque ambos lograron volver a boxes, la segunda bandera roja ondeó para intentar limpiar la pista de los restos de ambos monoplazas.

Con 13 minutos para el final, la sesión se reanudó y todos salieron rápidamente a pista para completar unas sesiones de simulación de carrera que traerán de cabeza a ingenieros y pilotos en las próximas horas (Vettel acabó el día parándose en la curva 13 por un problema en su motor). Todos quieren dejar su nombre en el GP de la Toscana.

Las fotos del viernes del GP de la Toscana de F1