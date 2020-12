George Russell presenta su candidatura en la FP1 del GP de Sakhir

Estaba en las quinielas desde que Mercedes le anunció a principios de semana como sustituto de Lewis Hamilton, que ha contraído la COVID-19. Pero lo que ha demostrado George Russell este viernes en la FP1 del GP de Sakhir de Fórmula 1 debe preocupar mucho a Valtteri Bottas.

El joven británico se ha estrenado con el W11 por todo lo alto, liderando la tabla de tiempos y demostrando, al menos parcialmente, que las opiniones de los rivales de Mercedes de que muchos podrían ganar con el monoplaza angloalemán no son falsas.

Los Red Bull se locaron entre los dos Mercedes y Carlos Sainz no pudo pasar del 13º puesto con un McLaren que no parece encontrase en el particular trazado corto de Bahrein.

Resultados de los entrenamientos libres 1 del GP de Sakhir de Fórmula 1 2020

Antonio Giovinazzi, con su Alfa Romeo, fue el primero en salir a pista al nuevo trazado de alta velocidad que estrena la Fórmula 1 este fin de semana bajo la luz del atardecer. Después de varias vueltas de instalación, no fue hasta pasados los primeros siete minutos cuando se registró un tiempo.

Carlos Sainz paró el reloj en 1:05.250, siendo el primer piloto de F1 en completar una vuelta cronometrada en este peculiar circuito. Pero en su segundo intento ya bajó a... ¡56,631 con los duros!

George Russell se estrenó con Mercedes después de los primers 17 minutos, utilizando curiosamente el DAS desde la primera vuelta, aunque quedándose a 2,320 de Sainz en su primer intento.

Después de la primera media hora, Valtteri Bottas ya había puesto a Mercedes al frente, con un 55.154, 0,196 segundos más rápido que Max Verstappen. Russell se había quedado a 1,001 de su nuevo compañero este fin de semana en sus primeros intentos, ambos con blandos (rojos).

Sainz era 13º, tras haber rodado solo con las duras (blancas) de Pirelli. Pero el español mejoró con las blandas para colocarse a 0,727 de Russell, que había logrado parar el reloj en 55.030.

La actividad en pista aumentó en la última media hora y los tiempos siguieron bajando, alcanzando cifras históricas.

Los Red Bull y George Russell se fueron alternando en las primeras posiciones, pero Albon y Bottas protagonizaron sendas salidas de pista aparatosas, aunque sin mayores consecuencias. Al finlandés se le notó errático desde el comienzo, con muchas bloqueadas y falta de sensaciones, más aún en comparación con su nuevo compañero de equipo.

Sainz terminó 13º, a más de un segundo del joven piloto británico de Mercedes, y McLaren tiene trabajo por hacer antes de la segunda sesión de libres en Sakhir, a las 18.30 CET.

