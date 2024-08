Cómo están respondiendo Verstappen y Red Bull a no ser el mejor equipo

Por primera vez desde que su carrera de casa se unió al calendario de Fórmula 1 en 2021, Max Verstappen no fue el hombre a batir en Zandvoort.

Verstappen fue superado ampliamente por Lando Norris en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos, por tres décimas, y aunque otra salida titubeante le costó a Norris el liderato al inicio de la carrera, pronto lo pasó y se alejó, derrotando a Verstappen por 22.9 segundos.

Que McLaren F1 esté arriba no es nada nuevo, ya que principalmente ellos mismos fueron los que se impidieron conseguir más que las dos victorias que lograron en Miami y Budapest antes de las vacaciones de verano.

Pero el margen de la contundente victoria de Lando Norris, precisamente en la 'guarida' del león holandés, es chocante, ya que una enorme diferencia de 70 puntos en el mundial de pilotos de repente ya no suena tan cómoda.

Lo que en su día se consideró un bache, una racha desafortunada de circuitos más bacheadas como Miami y Mónaco que castigaron una debilidad inherente de Red Bull, se ha prolongado en pistas en las que Red Bull Racing también solía dominar.

Pero mientras que pocos esperaban a principios de temporada que Norris tuviera opciones reales de título, ese es justo el escenario exacto sobre el que Verstappen había estado advirtiendo enérgicamente durante meses mientras Red Bull sufría para sacar mucho más rendimiento del concepto de coche del RB20.

Desde Miami en adelante, Verstappen, que nunca se anda con rodeos, ha estado instando al equipo, tanto en público como en privado, a ponerse las pilas.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Hablando en Austria hace dos meses, Verstappen dijo: "En general todo el mundo se ha acercado, creo que solo tenemos que ser sinceros al respecto. Podríamos decir: 'Sí, es normal'. No creo que sea normal. Siempre queremos ser mejores, y por eso lo digo".

"También podría decir: 'Sí, ganamos [en España], así que está bien'. Pero yo no lo veo así. Tenemos que seguir trabajando duro. Si pensamos que esto es normal, la gente nos va a adelantar".

Eso es lo que ha sucedido ahora, y McLaren ha añadido a sus mejoras en Miami otro paquete en los Países Bajos que también parece haber dado en el clavo y mejorado su eficiencia aerodinámica.

Mientras tanto, Red Bull ha tenido que dar marcha atrás en algunas de sus actualizaciones de Hungría, y el director técnico Pierre Wache admitió a Motorsport.com que puede haber tocado techo respecto a donde puede llevar el coche de este año.

¿La rabia deja paso a la aceptación en Red Bull y Verstappen frente a McLaren?

En el Hungaroring, Verstappen se mostró especialmente furioso y frustrado cuando las tan esperadas mejoras de Red Bull no aportaron las ganancias esperadas y gritó por la radio del equipo contra su ingeniero de carrera por la estrategia que se le había impuesto. Verstappen y Gianpiero Lambiase aclararon las cosas una semana más tarde en Spa.

Pero mientras que Verstappen podría haber estado igualmente molesto por perder su racha de victorias frente a las tribunas teñidas de naranja de Zandvoort, la diferencia con McLaren era tal que la ira parecía dar paso a la aceptación, ya que no había nada que Red Bull pudiera haber hecho para detener a Norris, ni siquiera tomar la delantera en la salida.

Después de informar de que el coche no respondía a lo que le pedía, Verstappen se vio impotente para mantener a Norris detrás y pronto cambió al modo de gestión, asegurándose de que al menos terminaría segundo en lugar de intentar forzar la situación para mantener a Norris bajo presión.

Lando Norris, McLaren MCL38, adelanta a Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

"No había nada que pudiera hacer, así que una vez que me pasó, simplemente me centré en hacer mi carrera, traté de llegar a meta segundo", dijo Verstappen, quien reiteró que la gran ventaja de McLaren no viene de la nada.

"Creo que este fin de semana ha sido simplemente un mal fin de semana en general, así que tenemos que entenderlo. Pero las últimas carreras no han sido realmente fantásticas. Así que creo que, en cierto sentido, ya era un poco alarmante".

"Pero sabemos que no tenemos que entrar en pánico. Sólo intentamos mejorar la situación. Y en eso estamos trabajando. Pero la F1 es muy complicada".

Christian Horner dio su opinión sobre el comportamiento ecuánime de Verstappen: "Creo que lo aceptó. Sabía que Lando tenía un coche más rápido y de hecho lo vio desde el viernes. Así que creo que hizo una carrera muy madura en la que quería asegurarse de que, de acuerdo, estaba cediendo siete puntos ante Lando, pero no quería ceder más que eso".

"Tienes que pilotar pensando en el campeonato. Y este año ha habido siete ganadores de carrera diferentes. Así que, si no puedes ganar, entonces tienes que ser segundo".

Da la sensación de que Verstappen ya ha dejado claro su punto de vista a Red Bull con la suficiente frecuencia, y ahora solo se dedica a sacar el máximo partido de lo que tiene para salvaguardar su cuarto campeonato del mundo.

Qué puede hacer Red Bull para cambiar las cosas ante McLaren

¿Qué puede hacer Red Bull para enderezar el rumbo, o al menos asegurarse de que tiene posibilidades de defender su escasa ventaja de 30 puntos en el campeonato de constructores? ¿Y hasta qué punto debería preocuparle la monstruosa diferencia de Zandvoort en circuitos como en Singapur, su talón de Aquiles para 2023?

Hay algunos factores que han hecho que el déficit de 22 segundos sea mayor de lo que realmente debería haber sido, y Red Bull admitió que había apostado por una estrategia de mayor carga aerodinámica que no dio sus frutos en la carrera, tras haber tenido un limitado rodaje en seco en los entrenamientos.

Eso no solo convirtió a Verstappen en un blanco fácil en la recta contra Norris, sino que también compensó en exceso el tiempo por vuelta para protegerse contra un nivel de degradación de los neumáticos que resultó ser menor de lo esperado.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Horner también señaló que el suelo más nuevo de Pérez, en comparación con una versión más antigua que llevaba Verstappen, "obtuvo lo mejor de los dos", lo que significa que el coche del holandés ya se estaba dejando cosas sobre la mesa.

Pero eso no endulza la realidad en la que se encuentra, sin una bala de plata que proporcione una solución inmediata, aunque dividir su configuración entre sus dos coches dio a Red Bull más respuestas a las persistentes preguntas de Verstappen sobre el equilibrio comprometido del coche de su RB20.

"Obviamente, no es genial que te ganen por 22 segundos, pero solo demuestra que cuando haces las cosas bien en tu coche en la ventana correcta, como vimos a principios de año, ese tipo de resultado es posible", dijo Horner.

"No nos asusta de ninguna manera. Sólo centra la mente en que tenemos que darle la vuelta a esto, tenemos que hacerlo bien".

"Tenemos la presión de responder y estamos acostumbrados a estar en peleas por el campeonato durante años. Nos esforzaremos al máximo y lucharemos con todo lo que tenemos en las nueve carreras que quedan".