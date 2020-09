El director de carrera de la F1 responde a Hamilton

El director de carrera de la Fórmula 1, Michael Masi, ha defendido a la FIA y al sistema regulatorio y judicial de la categoría después de que Lewis Hamilton cargara contra los comisarios.

Hamilton recibió dos penalizaciones de cinco segundos en el GP de Rusia por hacer dos prácticas de salida antes de la carrera en el lugar equivocado, y finalmente acabó tercero.

La sanción originalmente también incluía dos puntos de penalización, lo que le habría dejado al borde de la exclusión de una carrera. Sin embargo, posteriormente los comisarios anularon la penalización de puntos y ahora vuelve a tener 8 sobre 12.

Hamilton también tuvo un roce con los comisarios a principios del fin de semana del GP de Rusia cuando fue uno de los pilotos convocados por no reincorporarse a la pista correctamente después de salirse en la curva 2 en la clasificación. Sin embargo, no hubo sanción, ya que no sacó ninguna ventaja.

Hace dos carreras, Hamilton recibió una penalización de Stop and Go de 10 segundos en el GP de Italia por entrar al pitlane justo después de que control de carrera lo declarara cerrado.

Cuando se le preguntó si pensaba que la penalización de Sochi era excesiva, el piloto dijo: “Por supuesto que lo es. Pero es de esperar. Están tratando de frenarme, ¿no?".

"Pero está bien. Solo necesito mantener la cabeza baja y concentrarme, y veremos qué sucede".

A Masi se le pidió reacción a los comentarios de Hamilton, y recordó que siempre está disponible si un piloto tiene algún problema que quiera discutir.

“Desde mi perspectiva, es muy simple”, comenzó Masi. “Si Lewis quiere plantear algo, como le he dicho antes, y les he dicho a todos los pilotos en numerosas ocasiones, la puerta siempre está abierta y estaré encantado de debatir cualquier cosa".

“Pero creo que desde la perspectiva de la FIA, estamos ahí como organismo regulador deportivo, para gestionar las reglas".

“Tenemos a los comisarios como un poder judicial independiente para aplicar las reglas, y por lo tanto hubo una infracción y no importa si fue Lewis Hamilton o cualquier otro de los 19 pilotos. Si se produce un incumplimiento de la normativa, aplicarán la respuesta".

“Y además de eso, diría, lo hacen de manera equitativa y justa según las circunstancias, teniendo en cuenta todos los elementos clave”, concluyó.

