La reprimenda de Marko a Verstappen por uno de sus mejores adelantamientos

El piloto neerlandés tocó la gloria por primera vez en la temporada 2021 después de una titánica batalla contra Lewis Hamilton, a lo que le siguieron otros dos títulos mundiales más. Sin embargo, Max Verstappen tuvo que enfrentarse a la dura realidad que suponía ser un debutante en 2015, aunque ese año también impresionó a propios y extraños, hasta el punto de protagonizar uno de los mejores adelantamientos de la era moderna.

El holandés superó por el exterior de Blanchimont a Felipe Nasr, una curva del legendario circuito de Spa-Francorchamps, aunque esa acción provocó que recibiera una reprimenda por parte de Helmut Marko. Casi una década después, el propio piloto lo contó en un documental con su equipo de eSports, el Team Redline.

En aquella época, Max Verstappen solía acudir a entrenar con una de sus personas de mayor confianza, Rick, quien le aconsejó probar iRacing para practicar dónde se podía adelantar, y la maniobra en cuestión se cimentó allí: "Estaba pilotando para Van Amersfoort, y pasaba mucho tiempo en el simulador preparándome, y por aquel entonces, mi ingeniero, Rick, me dijo, 'tenemos un muy buen simulador al que todos vienen a practicar, y otros pilotos lo han hecho con nosotros'".

"Sin embargo, era más por diversión probar los simuladores de los coches de Fórmula 1, y veía cómo se podía adelantar y los ángulos que existían", explicó el neerlandés antes de entrar a hablar un poco más en detalle cómo fue su acción con el brasileño de Sauber, algo de lo que se acabaría arrepintiendo y que no volvería a hacer.

"Los coches de Fórmula 1 en el juego son un poco más lentos en términos de velocidad punta, y un poco menos de carga aerodinámica, así que cuando fui a por el adelantamiento en la vida real, tenía más velocidad y menos carga, así que el monoplaza se estaba moviendo un poco en el exterior", señaló. "Fue divertido, en ese momento lo disfruté mucho".

Algunos como su padre, Jos, en el momento en el que vieron ese adelantamiento supieron que lo estuvo practicando en el simulador, pero lo que no sabía el joven holandés era que uno de los responsables de su futura trayectoria le recriminaría el movimiento, a pesar de que en ese instante no entendía por qué tras terminar octavo el domingo.

En el instante en el que se le cuestionó a Max Verstappen si creía que los demás disfrutaron de esa pasada, respondió sin dudar, aunque con alguna que otra sonrisa: "Nadie lo disfrutó. Helmut [Marko] vino directo después de la carrera y me dijo, 'no vuelvas a hacer eso nunca más', y yo le preguntaba por qué, puesto que le había adelantado, pero ahora entiendo por qué".

"Tenía 17 años y simplemente iba a por ello, aunque quizá ahora no volvería a hacerlo, no merece la pena el riesgo, me esperaría a la siguiente curva, pero demostré que era posible", sentenció.

