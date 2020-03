¿Cómo puede reubicar la F1 las carreras perdidas en el calendario?

Con el GP de Australia cancelado y los de China, Bahrein y Vietnam suspendidos por el coronavirus, ya no está nada claro cuándo empezará la temporada.

La organización de la F1 y la FIA se enfrentan ahora a un gran desafío al intentar reubicar al menos algunos de los eventos aplazados en lo que ya de por sí era un calendario muy apretado por las 22 carreras a disputar.

Para Chase Carey, la motivación para salvar los eventos es obvia. Los promotores suelen pagar entre 25 y 30 millones de dólares (22,5 y 27 de euros) para albergar un gran premio, algunos mucho más, y cada evento que no se celebra supone un enorme golpe financiero en las cuentas finales.

El jueves por la noche, cuando los jefes de los equipos se reunieron con Ross Brawn para debatir la creciente crisis, se fijó la posible fecha de inicio de la temporada en Bakú (en junio).

La prioridad era la cancelación de Australia, pero también estaba claro que Bahrein y Vietnam tendrían que unirse a la ya aplazada cita de China en la lista de bajas, aunque hubiera menos urgencia en confirmar formalmente su pérdida.

El consenso entre el grupo era que los aficionados debían mirar más allá, olvidarse completamente de los meses de abril y mayo y posiblemente pensar en junio, con el doblete de Bakú/Montreal, si la situación sanitaria mundial lo permite. Eso significaría que Holanda, España y Mónaco se unirían a las carreras que ya han causado baja.

Ahora la atención se centra en cómo se pueden salvar algunos eventos. Una solución obvia es realizar al menos una carrera en agosto, un mes que actualmente incluye tres fines de semana libres y el cierre de las fábricas obligatorio durante dos semanas.

Perder uno de esos fines de semana libres obviamente tiene sus consecuencias. Cientos de personas que trabajan en la F1 ya han reservado vacaciones familiares en el único espacio que podían usarlas. Los equipos, la F1, la FIA, las cadenas de televisión y otros medios tendrán que lidiar potencialmente con el reto de apaciguar al personal que tenga que cambiar sus planes.

Reducir las vacaciones de verano puede ser más aceptable que otros años ya que, con tanta carrera cancelada al inicio, los trabajadores no llegarán a agosto tan agotados, con tantos viajes a sus espaldas. Ese tiempo de descanso lo tendrán en abril y quizás mayo.

Los eventos europeos son obviamente mucho más fáciles de encajar, y pensar a cuál se dará la prioridad no es complicado.

Mónaco puede ser la carrera más prestigiosa del año, pero no paga a la F1 por el privilegio de estar en el calendario, y Chase Carey prefiere cualquier otro gran premio que sí que aporte una importante cantidad de dinero.

Además, Montecarlo no estaría dispuesto a cambiar su tradicional fecha de mayo, ya que la instalación de la pista en plena temporada turística supondría un gran inconveniente. Así que si Mónaco no se disputa en mayo, no se disputará en otro momento.

También es poco probable que Montmeló tenga una segunda oportunidad. No sólo tiene un contrato de un año, sino que además la situación económica no es la mejor. El viernes anunciaron que el Circuit de Barcelona-Catalunya estaría cerrado hasta como mínimo el 5 de abril, y añadieron que "aunque estas medidas no afectan al período de celebración del GP de España de F1 (del 8 al 10 de mayo), el Circuit está en conversaciones con la F1 con tal de analizar las diferentes opciones que se presentan".

Aunque la F1 ya corrió en agosto cuando Valencia albergaba el GP de Europa, competir en España en ese caluroso mes no será lo más apetecible para los equipos.

Eso deja al GP de Holanda como elección obvia de Carey para buscarle hueco en otro momento del año. Una fecha lógica es el 9 de agosto, pegado a Hungría. Una alternativa es el 23 de agosto, pero eso crearía un 'triplete' de carreras seguidas con Spa y Monza, y dos carreras de 'local' para Max Verstappen en dos fines de semana consecutivos serían demasiado incluso para sus fieles fans.

Agosto le va bien a Zandvoort de muchas maneras. Era la fecha tradicional de la carrera, y el clima será mucho mejor que el 1 de mayo. Además, le da al renovado circuito tres meses más para tenerlo todo listo.

Pero hay una complicación en cuanto a logística. Zandvoort es un lugar de playa y el alojamiento probablemente ya esté reservado: lanzar en paracaídas todo el circo de la F1 y a los aficionados en ese momento será una pesadilla total. Además, muchos fans que iban a ir en mayo pueden ya tener planeado estar en otro lugar en agosto, aunque habrá muchos haciendo cola para comprar las entradas devueltas.

Una alternativa para Zandvoort podría ser el 26 de julio, encajando entre Silverstone y Hungría, pero creando una desafiante racha de tres carreras consecutivas. Sin embargo, al menos dejaría las vacaciones de verano sin cambios en agosto, con tres fines de semana libres.

¿Podría Carey hacer una carrera fuera de Europa en agosto? Es posible, pero improbable. Siendo realistas, tiene que encontrar espacio al final de la temporada, donde no hay mucho margen de maniobra como vimos hace unas semanas cuando China fue pospuesta y se valoraron las opciones.

Ahora tiene que pensar también en Australia, Bahrein y Vietnam. Es obvio que Melbourne está descartada para 2020, ya que no hay manera de que la ciudad pueda construir la pista dos veces en el mismo año, más allá de las complicaciones comerciales.

De las otras tres, Vietnam es la que Carey más querrá salvar, ya que al igual que Zandvoort es un gran negocio para Liberty.

Sin embargo, encontrar una nueva fecha para un evento en un circuito urbano es mucho más difícil que para un circuito tradicional. Shanghai y Bahrein son mucho más flexibles, pero China se ve restringida por consideraciones climáticas a partir de noviembre.

La opción obvia es al final de la temporada, que actualmente termina en Abu Dhabi el 29 de noviembre. Si el tiempo lo permite, Bahrein/China/Vietnam podrían encontrar un lugar una semana más tarde, el 6 de diciembre, como carrera final. Sin embargo, Yas Marina paga por el privilegio de ser la última cita del año, y en ese caso podría pasar al 6 de diciembre, dejando su hueco a una de las aplazadas.

Si la carrera elegida es Bahrein, serían dos grandes premios en Oriente Medio. Por razones obvias, los dos eventos normalmente no querrían estar tan cerca en el calendario, pero ¿por qué no convertir eso en una virtud y atraer potencialmente a los aficionados de toda la región e incluso de más lejos?

También existe la posibilidad de que Abu Dhabi pase al 13 de diciembre, creando un poco más de espacio que incluso se podría usar para un triplete en el que se acomoden dos de las tres carreras canceladas. Pero tres seguidas al final del año, mientras los equipos están ya centrados en sus proyectos para 2021... no será muy bien recibido.

Otra opción poco atractiva es dejar Abu Dhabi donde está y añadir una carrera el 22 de noviembre, creando tres grandes premios seguidos desde Brasil. También sería un triplete para acabar, pero al menos la temporada terminaría según lo previsto, y dos de las carreras estarían muy cerca en distancia.

Si no se mueve nada más, el 4 de octubre actualmente está libre, pero si se usa ese fin de semana, habría cuatro carreras consecutivas, algo que también ocurre con el 18 de octubre. Simplemente no hay suficiente espacio.

Empezar en Bakú y añadir la carrera "perdida" de Zandvoort en verano y una fuera de Europa al final de la temporada nos deja con un saludable calendario de 17 citas, que no es una mala respuesta a una crisis que dejará a algunas competiciones deportivas totalmente sin disputarse en 2020.

El jefe de un equipo dijo el viernes que el objetivo son 18 carreras, pero lograr eso requerirá algunos importantes compromisos, y posiblemente un cambio inesperado de las fechas existentes por parte de Chloe Targett-Adams, la ejecutiva de la F1 que es responsable del calendario. No va a ser fácil...