La remontada de Hamilton en Bakú muestra el "hambre" que tiene en F1

Lewis Hamilton rodaba quinto en los primeros compases del Gran Premio de Azerbaiyán 2023 de Fórmula 1 pero, junto con el líder de la carrera, Max Verstappen, fue uno de los pilotos que entraron en boxes antes de que saliera el coche de seguridad. Sus rivales disfrutaron de un paso por el pitlane más rápido, por lo que el heptacampeón del mundo cayó hasta la décima plaza.

Cuando estaba desplegado el Safety Car se le pudo escuchar bastante frustrado por la radio, pero en la reanudación ganó tres puestos, con un adelantamiento a su compañero George Russell incluido. Después pasó a Lance Stroll cuando el canadiense cometió un error, antes que perseguir a Carlos Sainz el resto de las vueltas para cruzar la línea de meta sexto.

No obstante, Hamilton admitió que el momento en el que se interrumpió la carrera y le perjudico fue difícil de asimilar: "Naturalmente, porque se trabaja mucho durante el fin de semana, y ayer que fue un día complejo, esperaba ir mejor y perdí muchas posiciones. Eso es como una patada en los dientes, pero luego me dije que era lo que había, eso demuestra que el hambre está ahí, y una vez que consiga confianza con el coche, tendré ritmo".

El británico insistió en que trató de dejar atrás esa decepción con el Safety Car: "No podía estancarme en esa frustración y en el 'he perdido todas esas posiciones', solo debía mantener la cabeza baja y centrarme en atacar, eso es lo que hice. Agaché la cabeza y volví a la carrera, disfruté con esas batallas".

"Estoy orgulloso de mi equipo por mantener la concentración. No tuvimos el ritmo de la última cita, que no es el mejor, pero no hay falta de motivación en esta escudería", comentó el inglés a Motorsport.com. "Todos estamos muy hambrientos, estamos trabajando para conseguir esas mejoras, así que creo que ese es el principio de algo que espero que sea lo mejor en las próximas carreras".

En un momento cuando perseguía a Carlos Sainz, el siete veces campeón del mundo preguntó a Mercedes si podían encontrarle más potencia para seguir al Ferrari, pero aceptó que no tenía la velocidad del SF-23 en las rectas de Bakú: "Creo que son un poco más rápidos que nosotros".

"Incluso con el DRS abierto, era rápido en la recta, y después seguir por ese segundo sector no fue tan fácil, pero lo di todo", explicó. "Un piloto siempre quiere más potencia, y creo que al final han acortado la zona de DRS este año, no sé muy bien por qué, siempre hemos tenido grandes carreras con él, pero cuando lo activabas, ya era demasiado tarde".

