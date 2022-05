Cargar el reproductor de audio

Como parte de una campaña de seguridad por parte de la FIA para evitar lesiones o daños mayores en caso de accidentes y, especialmente, incendios, los pilotos han recibido la orden de retirar todas sus joyas en el Gran Premio de Miami 2022 de este fin de semana.

Sin embargo, el siete veces campeón Lewis Hamilton ha recibido una exención de dos carreras para cumplir con la normativa, ya que algunas de sus joyas no pueden quitarse fácilmente de su cuerpo.

Antes del día de la clasificación en Miami, la FIA ha emitido un nuevo aviso sobre su interpretación de las normas y ha dejado claro que los relojes también se considerarán parte de la prohibición.

Una nota en el documento emitido por el Director de Carrera de la Fórmula 1 en el GP de Miami decía: "En interés de la seguridad, los relojes serán considerados como joyas".

No ha habido ningún documento oficial que explique las sanciones que se impondrán si los pilotos infringen las normas, pero las fuentes han sugerido que los comisarios utilizarán un sistema en forma de escalera en ascenso para cualquier infracción.

La primera infracción se arriesga a una multa de casi 50.000 €, mientras que si es algo reincidente o persistente podría enfrentarse a una sanción de hasta 250.000 € y a la posible pérdida de puntos en el campeonato si es sorprendido infringiendo las normas por tercera vez.

Una sanción económica tan extrema fue una de las razones por las que el piloto de Haas F1, Kevin Magnussen, dijo que se aseguró de cumplir con las normas y se quitó el anillo de boda.

"No quiero pagar la multa de 250.000 euros", dijo.

Aunque Magnussen entiende las razones de seguridad que hay detrás de la medida de la FIA, dice que obligar a los pilotos a quitarse elementos simbólicos como las alianzas de sus bodas se adentra en un terreno que no le hace sentir cómodo.

"Entiendo lo que dicen, pero es un anillo de boda alrededor de tu dedo", dijo.

"Acepto que me puedo quemar un poco más el dedo si corro con mi anillo de boda. Pero si fuera a pasar algo, algo realmente malo, querría llevar mi anillo de boda. Me siento mal si me lo quito".

"Con algo así, como tu anillo de boda, nosotros asumimos la responsabilidad. Debe haber alguna forma de eliminar la responsabilidad", concluyó el danés.