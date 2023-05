El gracioso regalo que Red Bull F1 hizo a Verstappen por sus quejas

Durante el Gran Premio de España 2022 de Fórmula 1 se vivió una intensa batalla por la victoria entre el Mercedes de George Russell y el Red Bull de Max Verstappen. Sin embargo, esa lucha no era tan real como parecía, puesto que el piloto neerlandés tenía problemas con el DRS, por lo que le era mucho más complicado certificar sus adelantamientos en la larga recta del trazado barcelonés.

El vigente campeón del mundo estuvo durante varias vueltas tratando de activar el alerón móvil en su RB18, y aunque en ocasiones se abría, se podía ver a través de su cámara instalada en el coche que pulsaba en repetidas veces el botón sin éxito. Sus ingenieros trataban de calmarle y le instaban a tan solo apretarlo una vez en la recta, a lo que el holandés hizo caso omiso y soltó un "DRS, no tengo el p*** DRS" por la radio.

No obstante, Max Verstappen pudo hacerse con el triunfo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, por delante de Sergio Pérez y el británico de los de Brackley, con lo que en el garaje de los de las bebidas energéticas no había un mal ambiente. Por ese motivo, el equipo austriaco decidió hacerle un gracioso regalo a su piloto, el activador del DRS con la inscripción de lo que dijo por la radio, como si de un trofeo se tratase.

"En Barcelona, no estaba muy contento con mi DRS, y había un problema en el actuador del alerón, así que el equipo me hizo un regalo", explicó durante una retransmisión en directo de su equipo de eSports en las 24 Horas de Nurburgring. Es toda la pieza del Red Bull, y lo que activa el DRS está ahí dentro, no sé si se puede leer [al mostrarlo en cámara], pero dice, 'DRS, no tengo el p** DRS'".

"En la parte de detrás, pone que gane la carrera, los puntos, y es algo bastante bonito", continuó el piloto neerlandés, quien consiguió en aquella cita su 24ª victoria en la Fórmula 1 para superar a Charles Leclerc en la clasificación general y no soltar nunca más ese liderato hasta cosechar su segundo título mundial.

