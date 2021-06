Red Bull: "Ganar así es una venganza por lo de Barcelona"

Max Verstappen lideraba en Paul Ricard el domingo tras la primera ronda de paradas y había conseguido una ligera ventaja sobre su perseguidor, Lewis Hamilton.

Sin embargo, su equipo Red Bull optó por pararle de nuevo para montar un juego de neumáticos medios, dando la ventaja en esa fase de la carrera al británico.

Pero Verstappen tuvo una gran ventaja de ritmo con el neumático más nuevo y logró acercarse y superar a su rival de Mercedes para retomar el liderato en la penúltima vuelta de la carrera.

El jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, dijo que después de que su equipo perdiera el GP de España por una táctica similar de Mercedes, cuando Hamilton entró en boxes para poner neumáticos nuevos y volvió a la carga para ganar, era justo que su equipo triunfara de esta manera.

"Ha sido genial alcanzar a Lewis y ha sido una pequeña revancha por lo ocurrido en Barcelona a principios de año a una vuelta y media del final", dijo Horner.

"[Después de la primera parada] Max estaba siendo presionado muy fuerte, y no era capaz de gestionar los neumáticos. Mercedes les decía a sus pilotos que mantuvieran la presión sobre nosotros, y pensamos que ellos se estaban preparando para hacer dos paradas".

"La respuesta desde el coche era que no creía que se llegara al final. Así que el estratega me presentó las opciones y dijo que no teníamos nada que perder".

"Así que apretamos el gatillo y, al poner a Sergio [Pérez] en la estrategia alternativa tenemos cubiertos los dos escenarios. En ese momento de la carrera, no estábamos seguros de cuál iba a funcionar".

Horner dijo que la decisión de ir a dos paradas fue especialmente valiente porque el equipo estaba liderando en ese momento, mientras que habría sido algo mucho más obvio si hubieran estado segundo lugar.

"Casi habría sido más fácil si ellos [Mercedes] hubieran mantenido la posición en pista, porque entonces habríamos apretado el gatillo de todos modos", dijo.

"Habría facilitado nuestra decisión. Pero tomarla cuando estás en cabeza y todos los neumáticos parecen ir bien, fue una decisión bastante arriesgada. Pero era lo más rápido que encontramos al final de la carrera".