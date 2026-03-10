Según Red Bull F1, Verstappen está tan motivado como siempre pese a sus críticas

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, insiste en que Max Verstappen está presionando al equipo para que mejore en todos los aspectos, como de costumbre, a pesar de su rechazo a la normativa de la Fórmula 1 para 2026.

El neerlandés ha sido el crítico más vehemente de la nueva generación de coches de F1, que dependen en gran medida de la energía eléctrica y cuentan con componentes aerodinámicos activos tanto en la parte delantera como en la trasera. El tetracampeón describió los coches de 2026 como "Fórmula E con esteroides" durante los test de pretemporada y reafirmó sus comentarios durante el Gran Premio de Australia, que abrió el nuevo curso el pasado fin de semana.

Tras sentirse "completamente vacío" por el comportamiento de los coches cuando se les llevaba al límite en clasificación, Verstappen también pidió a la FIA que tomara medidas, citando la preocupación generalizada entre los pilotos y los aficionados por el reglamento. Estos comentarios han alimentado aún más las especulaciones de que podría abandonar la F1 cuando expire su contrato con Red Bull al final de la temporada 2028.

Sin embargo, Mekies cree que la motivación de Verstappen en Red Bull sigue siendo la misma, y señala la forma en que sigue trabajando entre bastidores como prueba de su compromiso. Cuando se le preguntó si le preocupaba la motivación del cuatro veces campeón del mundo para seguir pilotando los coches de F1 de la generación actual, Mekies respondió: "No, en absoluto".

"Cuando está con nosotros, en lo que respecta a la relación con el equipo, no hay absolutamente ninguna diferencia con respecto al año pasado, en cuanto al esfuerzo que pone en cada detalle y la precisión de sus comentarios sobre cada cosa", afirmó Mekies. "Por lo tanto, es capaz de dejar de lado sus preferencias personales cuando nos informa y cuando buscamos juntos el rendimiento".

Max Verstappen, accidente de Red Bull Racing Foto: Getty Images

Las nuevas unidades de potencia híbridas cuentan con una nueva distribución equitativa de la generación de potencia entre el motor de combustión interna y los componentes eléctricos, lo que cambia la forma en que los pilotos compiten entre sí y gestionan la energía durante una vuelta.

En el circuito de Albert Park, con largos tramos sin zonas de frenada intensa, se veía a menudo cómo los coches perdían velocidad, a pesar de que los pilotos mantuvieran el pie a fondo en el acelerador. Cuando se le preguntó si Verstappen podría cambiar de opinión sobre los coches de nueva generación de la F1, Mekies respondió que, primero, es importante ver cómo se comportan los monoplazas en una mayor variedad de circuitos.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de que los equipos, la F1 y la FIA se unan para realizar cambios si consideran que son necesarias mejoras: "Creo que Max se preocupa por el deporte y nos está dando muchas ideas sobre lo que cree que se podría mejorar", comentó el francés.

"Le estamos escuchando. Como deporte, estamos hablando entre los equipos y entre la FIA y la F1 para ver cuál es el camino a seguir. Obviamente, este [Albert Park] es uno de los circuitos más difíciles. Será interesante ver después de China cuánta diferencia supone correr en un circuito que consume un poco menos de energía. Y luego, si hay mejoras que hacer, estoy seguro de que, como deporte, encontraremos la manera de hacerlas".