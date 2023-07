Red Bull F1 tomará "decisiones" con de Vries tras el verano

Nyck de Vries está en el punto de mira de todos en la estructura de Red Bull después de un pobre inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1. El piloto neerlandés es el único, junto a Logan Sargeant, que no ha sumado ni un solo punto en lo que va de campaña tras nueve grandes premios, pero más allá de eso, las sensaciones es que está muy por detrás de su compañero de equipo y que es propenso a cometer errores sobre el asfalto.

Su estreno en la máxima categoría con una actuación sobresaliente en la que acabó noveno en Monza y varias pruebas con diferentes escuderías, provocaron que muchos trataran de convencerle para que se uniera a sus filas, aunque el holandés apostó por ir a un lugar en el que no tardan en poner en la puerta de salida a sus miembros si no rinden. Sobre su situación se le preguntó al asesor de la escudería de Milton Keynes, Helmut Marko, muy crítico con aquellos que no dan el nivel en el Gran Circo.

Uno de los grandes responsables del conjunto austriaco puso en duda la continuidad de Nyck de Vries cuando los periodistas neerlandeses le pusieron sobre la mesa el tema, y retrasó hasta después del verano cualquier decisión sobre su futuro: "¿Cuándo es Zandvoort? [sonríe antes de que le digan que es tras las vacaciones veraniegas] Te lo puedo decir una vez que estemos en Zandvoort".

Cuando se le insistió sobre el contrato del piloto holandés y si podrá continuar en la Fórmula 1 a pesar de todo lo que se especula sobre él, incluso con una sustitución prematura por Daniel Ricciardo, Helmut Marko respondió: "Lo estamos considerando. No es un secreto que no dio lo que se esperaba. Y es un deporte duro, tenemos que mirar hacia el futuro, estamos evaluando su rendimiento, y si es necesario habrá decisiones".

