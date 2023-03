A Red Bull no le importaría tener un año aburrido en la F1 2023

Cargar el reproductor de audio

El actual campeón del mundo, Max Verstappen, controló la primera carrera de 2023 de principio a fin y nunca tuvo que enfrentarse a una amenaza real, cruzando la meta del GP de Bahrein con casi 12 segundos de ventaja respecto a su máximo perseguidor.

Su compañero de equipo, Sergio Pérez, acabó segundo y completó el cómodo doblete de Red Bull, en parte gracias al abandono Charles Leclerc en la vuelta 39 por un fallo en el sistema electrónico de su SF-23.

Eso colocó al mexicano en segundo puesto con un colchón de 27 segundos sobre Fernando Alonso, que terminó en el podio en su primera carrera como piloto de Aston Martin.

Dada la supremacía de los RB19 en Sakhir, hay el temor de que la temporada de 2023 de la F1 sea aburrida y se decida todo mucho antes de lo esperado. Sin embargo, esa perspectiva no parece inquietar a Helmut Marko: "No me importaría que fuera un año aburrido".

No obstante, el de Red Bull dijo que esperaba más igualdad: "Pero no creo que lo sea. Sólo es una carrera, y además es una carrera muy específica por el asfalto [abrasivo] de este circuito".

"Todas las carreras son diferentes. Yeda [Arabia Saudí, la próxima cita] es un trazado mucho más rápido, por ejemplo, y los equipos también desarrollarán sus coches. No están durmiendo", dijo Marko en declaraciones para Motorsport.com.

El asfalto más liso de Yeda y su naturaleza más fluida deberían favorecer a la mayor velocidad punta del nuevo Ferrari sobre el Red Bull: "Creo que, por el momento, el Ferrari es el motor más rápido, pero ¿de qué sirve el motor más rápido si no es fiable?".

"Pero sí, la velocidad punta es la que es y tenemos que lidiar con ella. Además, cuando vayamos a un circuito como Monza, a ver qué pasa".

El director del equipo, Christian Horner, dijo que "no damos nada por sentado", ya que hasta ahora sólo tienen datos basado en los entrenamientos y en la primera carrera, todos ellos recopilados en un único circuito.

Y añadió: "Cuando hayamos ido a dos o tres trazados, podremos hacernos una idea mucho mejor de los puntos fuertes y débiles de nuestro coche y de nuestros rivales".

A la pregunta de si su equipo podría ganar las 23 carreras en 2023, Horner respondió: "Veintitrés carreras es como una maratón, y se trata de ser consistente a lo largo de la campaña".

"Bahrein fue un gran comienzo... Pero esperamos que nuestros rivales vuelvan con fuerza en las próximas carreras", concluyó Horner, director del actual equipo campeón de la Fórmula 1.

