Red Bull asegura que "hay pruebas" de que Aston Martin les copió

Aston Martin estrenó una serie de actualizaciones para su AMR22 en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de España en la jornada del viernes, donde se pudieron apreciar similitudes de diseño con el Red Bull RB18.

La FIA confirmó que habían investigado el asunto debido a los parecidos entre un monoplaza y otro, pero la federación internacional no impuso ninguna sanción al equipo de Silverstone, explicando que todas las nuevas piezas y sus procesos cumplían con las normas.

El paso de información entre una escudería y otra es algo que está prohibido en la Fórmula 1 y, de hecho, la estructura británica protagonizó un sonado episodio en el 2020, cuando diversos equipos acusaban a Racing Point de presentar un monoplaza muy similar al Mercedes de 2019, el cual arrasó en el mundial.

Red Bull emitió un comunicado público como respuesta a los comentarios de la FIA, diciendo que habían "tomado nota de la declaración de la federación con interés".

"Si bien la imitación es la mayor forma de adulación, cualquier réplica del diseño, obviamente, tendría que cumplir con las reglas de la FIA sobre la 'ingeniería inversa'", aseguró la escudería de Milton Keynes.

"Sin embargo, si se produjera cualquier transferencia de propiedad intelectual, esto supondría claramente una infracción de la normativa, y sería un serio problema", añadieron los austriacos.

Las comparaciones entre los dos coches en el pitlane de Barcelona han provocado que el AMR22 sea apodado como "Red Bull verde". Durante los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de España, todos los miembros del muro de la escudería de las bebidas energéticas se sentaron con una lata de su marca sabor 'green edition' en tono de burla.

Como parte de su campaña de reclutamiento desde el cambio a Aston Martin, los ingleses han contratado a varias personas que ocupaban altos cargos en el paddock, como al antiguo jefe de aerodinámica de Red Bull, Dan Fallows.

La disputa entre los dos equipos sobre el contrato del ingeniero se resolvió en el mes de enero, cuando se acordó que su etapa como director técnico en Silverstone comenzaría a principios de abril.

En declaraciones a Sky Germany, el asesor del equipo austriaco, Helmut Marko, dijo que era importante "aclarar cómo se llegó a esta increíble copia" del RB18: "Tal y como están las cosas, la copia no está prohibida, pero hay que tener en cuenta que nos han robado a siete personas, y que nuestro jefe de aerodinámica se fue a Aston Martin con un salario desproporcionadamente alto".

"Todavía hay algunas cosas que estamos comprobando, lo investigaremos al detalle", aseguró Marko, que continuó explicando que "no solo es Dan Fallows" la razón de este renovado AMR22, y afirmó que "hay pruebas de que se descargaron datos".

"Dan Fallows estaba de baja por el 'gardering' (un término que se refiere a cuando un ingeniero ficha por otro equipo y no puede empezar a trabajar para no pasar información directa), algo que tiene lógica", expresó. "Copiar no está prohibido sobre la teoría, pero ¿puedes hacer una copia al detalle de nuestro coche sin documentos?".

Tras el comunicado de la federación internacional, un portavoz de Aston Martin dijo: "Hemos compartido los detalles de nuestra actualización con los técnicos de la FIA".

"Tras analizar nuestros datos y procesos, han confirmado por escrito que nuestra modificación se generó como resultado de un trabajo legítimo e independiente de acuerdo con el reglamento técnico".