Red Bull prohíbe a Verstappen usar su simulador por la noche en F1

El actual campeón del mundo participa habitualmente en carreras de simulación durante su tiempo libre y tal es su pasión por el Simracing que incluso durante algunas fines de semana de Fórmula 1 lo compagina con su trabajo profesional como piloto de Red Bull Racing.

De hecho, durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría compitió en las 24 Horas de Spa iRacing con su equipo habitual del mundo virtual, el Team Redline. El holandés estuvo en el simulador hasta las 03:00h de la noche del sábado al domingo, antes de subirse a su RB20 al día siguiente.

Desde el primer momento de la carrera en Hungaroring, Verstappen se mostró irritado y de mal humor a través de la radio del equipo. Según algunas personas del paddock, eso se debía a su falta de sueño. Sin embargo, el holandés no se mostró de acuerdo con eso y recordó cuando ganó el Gran Premio de Emilia-Romagna a principios de este año después de una noche muy similar.

En declaraciones a Speedweek, Helmut Marko, asesor de Red Bull, reveló que se ha tomado la decisión de poner fin a las actividades del holandés en el simulador a altas horas de la noche durante un fin de semana de Fórmula 1 por el momento.

"En el fin de semana de carrera en Hungría, Max sólo usó su simulador porque otro piloto de su equipo no pudo correr. Sin embargo, hemos acordado que lo volverá a hacer hasta tan tarde en el futuro", dijo.

Según el austriaco, sus arrebatos en Hungaroring no tuvieron nada que ver con sus aventuras nocturnas: "Max estaba bastante irritable este fin de semana. Las críticas no tardaron en aparecer. Es normal, ya que se pasó la mitad de la noche en un simulador de carreras. Debo decir que en Imola no se acostó hasta las tres de la mañana por la misma razón, y luego ganó. Él tiene un ritmo de sueño diferente y durmió sus siete horas", añadió.

El tricampeón del mundo nunca ha ocultado su pasión por las carreras virtuales y de hecho instaló hace unos meses un simulador en su jet privado, que le acompaña vaya donde vaya. Sin embargo, a partir de ahora tendrá que andarse con más cuidado, ya que mientras ganas todo está bien, pero si eso cambio, entonces todo empieza a ser diferente, incluso esto.

