Red Bull planeó dar a Pérez dos veces el rebufo con Verstappen

Una semana después del difícil y controvertido Gran Premio de Sao Paulo, donde perdieron contra Mercedes y Max Verstappen se negó a ceder su posición a Sergio Pérez, el equipo parecía haber arreglado las cosas de manera interna para que el neerlandés ayudara al mexicano en la clasificación de Abu Dhabi.

Sin embargo, al comienzo de la Q3, el vigente campeón del mundo se quedó negando con la cabeza en el garaje, mientras que su compañero preguntaba por la radio qué ocurría. Más tarde explicaron que se trataba de un contratiempo en el motor de Verstappen, que se apagó de forma repentina y tuvieron que reiniciarlo antes de que volviera a la vida.

Tras eso, el holandés se hizo con la pole position provisional, mientras que el de Guadalajara era tercero, antes de colocarse segundo en el último intento de la Q3, en un doblete para los de Milton Keynes.

Cuando Motorsport.com preguntó al neerlandés si habría ayudado al otro RB18 con un rebufo, el campeón del mundo confirmó que así debería haber sido de no ser por los problemas en su unidad de potencia.

"Al entrar en el fin de semana, le dimos a Checo la opción de elegir lo que quisiera, '¿prefieres ir primero o detrás?'", explicó en la rueda de prensa posterior a la clasificación. "Él eligió ir detrás, y ese era el plan, pero yo también tenía previsto ir por delante en el primer intento, aunque todo se apagó. Por suerte, nos pusimos de acuerdo para la segunda vuelta".

Cuando ya tenía casi asegurada la última pole position de la temporada, su única preocupación era que Pérez quedara segundo, y lo pudo ayudar en el último sector, un poco más técnico, como reconoció el mexicano: "Sí [me ayudó]. Creo que hoy hemos trabajado muy bien como equipo".

"Pude sentir [el efecto], especialmente en el segundo sector, aunque lo que ganas, lo pierdes en la última parte, pero creo fue algo positivo", indicó el segundo clasificado en el circuito de Yas Marina.

Checo aseguró que el resultado, el primer doblete de la escudería de Milton Keynes en un sábado desde que lo hicieran en el Gran Premio de México de 2018 con el propio neerlandés y Daniel Ricciardo, proporcionó una sensación de "buen regreso" para el equipo después de la derrota en Brasil.

"Fue una buena sesión", dijo. "Se veía mejor después de la Q2, aunque la Q3 no empezó tan bien. El primer intento no fue el ideal, y luego fue mejor, aunque no lo suficiente como para la pole position".

"Aun así, estar en la primera fila, es un buen resultado, sobre todo después del fin de semana que venimos en Sao Paulo, donde pasaron algunos problemas, es bueno estar de vuelta", expresó el mexicano.

