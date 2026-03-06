Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de Australia

Red Bull pide calma tras un viernes complicado en Melbourne

El equipo reconoce que todavía está descubriendo el coche y la unidad de potencia tras un viernes irregular en Melbourne, con problemas para Verstappen en la segunda sesión.

Jules de Graaf
Jules de Graaf
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

"Si somos sinceros, todavía seguimos encontrándonos con sorpresas", admite el jefe de Red Bull, Laurent Mekies. "Se siente como si estuviéramos al comienzo de un largo camino para conocer realmente este coche. Una cosa es probar en el mismo circuito con un solo coche, y otra muy distinta estar aquí con sesiones tan, tan cortas y con dos coches al mismo tiempo. Así que hay muchísimo que aprender, tanto en el chasis como en la unidad de potencia, y eso es en lo que nos hemos centrado principalmente hoy".

Mira:

A pesar de ese proceso de aprendizaje, la primera sesión de entrenamientos libres transcurrió sin problemas para la escudería austriaca. En la segunda sesión, en cambio, las cosas no fueron tan bien: Verstappen terminó sexto, mientras que su compañero de equipo, Isack Hadjar, marcó el noveno mejor tiempo.

Una lástima, pero aún no es motivo para el pánico, según Mekies: "Intentamos centrarnos sobre todo en nosotros mismos. Ya tenemos suficiente trabajo. Más adelante durante el fin de semana también empezaremos a mirar a los otros equipos".

Sacar todo lo posible

Según Mekies, los entrenamientos libres son cruciales para recopilar la mayor cantidad de información posible en poco tiempo.

"Un día como hoy es extremadamente intenso. Va a ser mucho, mucho más trabajo. Hay todavía muchas cosas en estos coches —tanto en el lado del chasis como en el de la unidad de potencia— que en realidad aún estamos descubriendo por completo, mientras que solo tenemos una cantidad limitada de datos. Así que realmente intentas sacar cada pequeño fragmento de información de ese número limitado de vueltas".

"Hoy es muy diferente a un viernes al final del año pasado. Ahora se trata de sacar el máximo posible del proceso de aprendizaje. Como decimos: este año es una carrera de desarrollo y un proceso de aprendizaje. Tienes que aprender rápido, adaptarte y, finalmente, también desarrollar rápido. Pero en este momento seguimos en plena fase de aprendizaje".

Max Verstappen had een mindere tweede vrije training.

Foto de: Paul Crock / AFP via Getty Images

Mekies, satisfecho con Hadjar

Sobre la actuación de Hadjar, Mekies se muestra positivo. El francés terminó en la primera sesión de entrenamientos libres solo un puesto (y a menos de un segundo) de Verstappen, y en la segunda sesión quedó tres posiciones por detrás de su compañero Max Verstappen.

"En primer lugar, lo hizo muy bien. Creo que tuvo un día sólido. Melbourne nunca es un circuito fácil para una primera carrera con un equipo nuevo, pero lo hizo bien. Está aprendiendo junto con nosotros. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero desde la perspectiva del piloto ha hecho lo que se esperaba de él. Ha recopilado datos, ha hecho tandas cortas, tandas largas, y ahora es momento de analizar".

Sin embargo, Red Bull aún se enfrenta a cuestiones complicadas. En la segunda sesión de entrenamientos libres, el coche de Verstappen se paró al final del pit lane, tras lo cual los mecánicos tuvieron que empujar el RB de vuelta al garaje.

"Sí, perdimos bastante tiempo con Max en la primera parte de la FP2. Habéis visto que el coche estuvo parado durante bastante tiempo antes de que pudiéramos volver a ponerlo en marcha. Eso forma un poco parte de la aventura con las nuevas regulaciones. Hay muchas cosas de este tipo por las que tendremos que pasar mientras intentamos entender qué está ocurriendo y cómo podemos solucionarlo".

"Por suerte, los chicos pudieron finalmente identificar y solucionar el problema, lo que le permitió volver a salir a pista. Pero aún nos queda mucho de este tipo de trabajo de aprendizaje por delante".

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

A la pregunta de cuál es el mayor desafío este fin de semana con las nuevas regulaciones, Mekies respondió: "En realidad, todo. No se trata tanto de este circuito en particular, sino más bien de nuestra comprensión del coche y de la unidad de potencia, que todavía es muy, muy limitada. Tras seis días de test en Bahrein empiezas a encontrar una especie de equilibrio, pero aquí todo vuelve a empezar desde cero y seguimos aprendiendo".

Te puede interesar:

