Red Bull F1 cree que Pérez se ha quitado la "presión" de Verstappen

El inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1 nos regaló un increíble duelo por el liderato del campeonato del mundo entre Max Verstappen y Sergio Pérez. La dupla de Red Bull se repartió los triunfos en las primeras citas del curso, y debido al buen rendimiento del que en teoría es el segundo piloto de la escudería, muchos pensaban que se desataría una guerra civil dentro del conjunto de Milton Keynes.

Sin embargo, el neerlandés comenzó a destacarse con varios triunfos consecutivos, que sumados a los errores del mexicano, provocaron que la diferencia se quedara en 53 puntos tras el Gran Premio de España. Sobre eso habló el director de la escudería, Christian Horner, quien dio su curioso punto de vista al respecto, asegurando que ese colchón que el vigente campeón del mundo posee podría ser beneficioso para el de Guadalajara.

"Si miras a los puntos ahora, hay una gran diferencia entre ellos, pero eso le quita presión porque no tiene nada que perder, puede estar relajado y respirar, solo conducir como hizo en Azerbaiyán o en otras carreras esta temporada", explicó el máximo responsable de los de las bebidas energéticas. "Max [Verstappen] está en el pico de su rendimiento, y para Checo [Pérez] debe ser duro mentalmente, pero como he dicho, esa separación de puntos hace que se quite la presión, es libre para pilotar".

En cuanto a lo que fue en sí la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en la que Sergio Pérez tan solo pudo ocupar el cuarto lugar, por detrás del propio bicampeón del mundo holandés y los dos Mercedes, el británico expresó: "Estaba a la caza de ese podio al final de la carrera, perdió un poco en la primera vuelta, pero se recuperó después fue muy fuerte. Estaba fuera de posición, y si se hubiera clasificado en otro lugar, hoy habría sido diferente, creo que él puede sacar cosas positivas de su remontada".

"No tuvo una gran salida, lo contrario a George Russell, y creo que ahí estuvo la diferencia. Sin embargo, se recuperó más fuerte, aunque no fueron las vueltas suficientes para el podio", continuó Christian Horner quien solo ve aspectos positivos de la prueba de su piloto en España. "Esa remontada le dará confianza para Montreal".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!