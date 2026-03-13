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Red Bull no se sorprende de la ventaja de Mercedes y Ferrari sobre su coche

Para Laurent Mekies y Red Bull Racing no es una sorpresa que Mercedes y Ferrari sean actualmente más fuertes. El jefe de equipo francés sabe que su escudería debe mejorar en todos los frentes.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Laurent Mekies, director de Red Bull Racing

En el Gran Premio de Australia, Max Verstappen remontó desde la vigésima posición de salida hasta terminar sexto. Ese resultado parecía dar cierta esperanza de que se podría haber conseguido algo más con una mejor posición en parrilla, pero el propio piloto consideró que no habría sido así. En la rueda de prensa del jueves previa al GP de China, señaló que el quinto puesto es actualmente lo máximo a lo que puede aspirar Red Bull Racing.

Mercedes y Ferrari fueron demasiado fuertes en Melbourne, y el viernes en Shanghai volvió a ocurrir lo mismo. Para el jefe de equipo de Red Bull, Laurent Mekies, no fue ninguna sorpresa, como explicó cuando se le preguntó en la rueda de prensa de jefes de equipo sobre las declaraciones de Verstappen.

¿Qué dijo Max?:

"En cuanto a la valoración de Max, coincide con lo que dijimos después de los test de invierno. Teníamos la sensación de que éramos aproximadamente el cuarto equipo. En Melbourne quizás incluso estuvimos un poco mejor que eso. Pero la diferencia con Ferrari y Mercedes es considerable", afirmó Mekies, quien también subrayó que Red Bull debe mejorar en varios aspectos para poder luchar con los dos equipos más fuertes.

De strijd om de vijfde plaats bleek het maximaal haalbare voor Red Bull in Australië.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Probablemente la mitad de esa diferencia está en las rectas y la otra mitad en las curvas. No hay un área específica que tengamos que mejorar. Es una mejora en todos los frentes. Eso no es una sorpresa. Esto será una batalla de desarrollo y también un proceso de aprendizaje. No hay un punto concreto que podamos señalar como la diferencia con la competencia; requerirá un esfuerzo conjunto de todos los departamentos."

La ventaja de Mercedes no sorprende

Mientras que Ferrari dejó una buena impresión sobre todo en ritmo de carrera en Australia, el ritmo de Mercedes tanto a una vuelta como en carrera fue muy fuerte. Especialmente grande fue la diferencia en clasificación, ya que el poleman George Russell tuvo más de ocho décimas de ventaja sobre Isack Hadjar, tercero. Sin embargo, esto tampoco fue una gran sorpresa para Mekies, que tampoco se mostró preocupado.

"No sé si 'preocupación' es la palabra correcta. La diferencia es grande, no hay ninguna duda. Tampoco fue realmente una sorpresa. A medida que avanzaban los test de invierno, ya esperábamos que fueran muy fuertes, aunque durante los propios test no fuera inmediatamente visible. Así que que la diferencia sea grande no nos sorprende", explicó Mekies.

"Al mismo tiempo, esperamos que la temporada sea muy larga y que el ritmo de desarrollo sea mucho más alto que en el pasado. Por supuesto, siempre es difícil recuperar un segundo, porque ellos también seguirán mejorando. Pero nadie se rinde aquí. Esta es simplemente la batalla en la que estamos."

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