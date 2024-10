Red Bull "no puede permitirse" una gran diferencia entre sus pilotos

El director del de Milton Keynes, Christian Horner, aseguró que "no puede permitirse" que haya una gran brecha entre sus dos pilotos en la próxima temporada de Fórmula 1. El conjunto austriaco perdió el liderato del mundial de constructores en favor de McLaren, y corre el riesgo de ceder también el segundo puesto, puesto que Ferrari está a solo 34 unidades, por lo que a Red Bull no se le escapa que su situación no se vio favorecida por el hecho de que Sergio Pérez no contribuyó tanto como les hubiera gustado, con apenas 144 puntos, por los 331 de Max Verstappen.

Los de las bebidas energéticas decidieran renovar el contrato del mexicano y le dieron un voto de confianza para las carreras posteriores a las vacaciones de verano, con la esperanza de que pudieran rendir en los circuitos en los que eran mejor, pero las cosas no fueron tan bien, especialmente en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde perdió un podio casi asegurado en un accidente con Carlos Sainz.

En Faenza sustituyeron a Daniel Ricciardo con Liam Lawson, con la intención de poder evaluar el potencial del neozelandés como candidato a ascender en la temporada 2025, y el director de los austriacos, Christian Horner, insistió en que la necesidad de entender qué opciones disponibles tenía eran críticas, porque la lucha por el título será todavía más complicada el próximo año.

Y, con la diferencia entre las primeras posiciones en el campeonato de constructores en torno a los 9 millones de dólares, en Red Bull no necesitan que les recuerden que tener un segundo piloto es clave: "Necesitamos respuestas desesperadamente. Creo que, cuando miras a nuestros rivales, Ferrari será fuerte el año que viene, con [Lewis] Hamilton y [Charles] Leclerc, además, McLaren con [Lando] Norris y [Oscar] Piastri, tienen una alineación".

"Tenemos que asegurarnos de que con nuestros dos pilotos no haya una gran diferencia entre ellos, porque no te puedes permitir tener eso", explicó el británico a Motorsport.com sobre su situación con los pilotos.

Si impresiona en las últimas carreras del presente curso, en Red Bull se podrían plantear el ascenso de Liam Lawson, y aumentar así la moda de los jóvenes en la parrilla. Tanto Oliver Bearman como Franco Colapinto ya impresionaron, y las escuderías parecen más abiertas, incluso Helmut Marko dijo a Speedweek: "Las apariciones en un gran premio de Oliver Bearman y, sobre todo, de Franco Colapinto, han demostrado que los jóvenes están preparados para dar el salto, y que la vieja filosofía de algunos directores de equipo, de que solo se puede ascender a pilotos con tres o cuatro años de experiencia a una escudería líder, está anticuada".

"Mercedes lo ha demostrado ahora con su decisión sobre los pilotos, al igual que Red Bull lo ha hecho varias veces en el pasado, así que se puede confiar en la juventud. Hay un cierto riesgo, pero se puede manejar, y merece la pena", sentenció el asesor de los de Milton Keynes.

