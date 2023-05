Red Bull F1 no cree que haya espacio físico para un nuevo equipo

El reglamento deportivo de la FIA para la temporada 2023 permite en la teoría la entrada de hasta tres nuevos equipos para elevar el número de monoplazas en la parrilla hasta 26. El plazo para que los interesados presenten sus candidaturas de las temporadas 2025 al 207 finaliza el 15 de mayo, y Andretti, junto con Cadillac, Panthera Team Asia y Hitech GP son los candidatos con más opciones.

Sin embargo, la mayoría de las escuderías que ya están presentes, que pueden opinar, pero no tendrán voz en la decisión final, no quieren disminuir parte de su premio económico. Por eso, el jefe de Red Bull, Christian Horner, argumentó que algunos de los nuevos circuitos del calendario no podrían albergar más conjuntos por el poco espacio en los boxes.

Según el director de los de Milton Keynes: "Con la forma en la que el deporte se ha desarrollado hasta ahora, si nos fijamos en el pitlane, por ejemplo, aquí [en Miami], o en algún lugar como Mónaco o Zandvoort, o algunas de las pistas en donde competimos ahora, ¿dónde meteríamos a otro equipo?".

"Eso en sí mismo, solo en la parte operativa, ¿dónde ponemos los motorhomes y el resto de camiones? Creo que sería increíblemente difícil de acomodarlo tal y como ha evolucionado la categoría", expresó el máximo responsable del conjunto de las bebidas energéticas.

El director de McLaren, Zak Brown, se mostró mucho más abierto a un número mayor de escudería, y citó la época de los 80 y 90, cuando había hasta una trentena de monoplaza en la pista con un sistema de clasificación. Sin embargo, afirmó que las partes que han expresado su interés en la Fórmula 1 en los últimos años, deben tomar el ejemplo de Haas, que debutó en 2016 y sigue siendo el único "creíble y sostenible" entre los recientes "soñadores".

"El único equipo creíble y sostenible que he visto en la última década [es Haas]", dijo el estadounidense. "Así que lo que debemos asegurarnos es que si alguien entra, realmente tenga el compromiso y pueda hacer lo que haga falta. Desde mi experiencia, en una variedad de categoría, se ven muchos soñadores, lo que no necesitamos con salud es que una escudería llegue, subestime lo que va a costar, y dos años después se vaya".

"Me quito el sombrero ante Haas por el compromiso que tienen que han adquirido y siguen en este deporte, necesitamos más escuderías así", concluyó el responsable de la empresa de Woking.

