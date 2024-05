Red Bull cree que Wolff falta el "respeto" por intentar fichar a Verstappen

En una inusual entrevista, el austriaco descartó cualquier rumor de que Max Verstappen esté considerando ofertas para unirse a Mercedes en la temporada 2025 de Fórmula 1, ya que el fabricante alemán habló muchas veces de su interés de fichar al vigente campeón del mundo. Y Oliver Mintzlaff cuestionó si es correcto que Toto Wolff hiciera varios comentarios públicos sobre su intención de firmar al neerlandés por el momento que están pasando en Milton Keynes.

En una entrevista que se publicará en Bild Am Sonntag sobre lo que dijo el director de Mercedes sobre el piloto, el máximo responsable de Red Bull dijo: "Entiendo la presión que Toto Wolff y tal vez otros equipos tienen después de años de estar detrás, pero creo que debería centrarse en sus objetivos, ya tiene suficientes. Y también es una falta de respeto, si sigue hablando mal del personal de otras escuderías, no está bien".

Lo que Toto Wolff dice: Fórmula 1 A Toto Wolff le "encantaría" sacar a Verstappen de Red Bull F1

Mientras que el comienzo de la temporada 2024 de Fórmula 1 dejó al neerlandés de nuevo al frente a pesar de la lucha interna dentro del conjunto, Oliver Mintzlaff dijo que no hubo ningún indicio de que quiera marcharse antes de terminar su actual contrato, que acaba en 2028: "Max [Verstappen] todavía tiene un acuerdo a largo plazo aquí, y no ha dicho ni una palabra de que no quiera cumplirlo".

"No me preocupa en absoluto que esté pensando en irse, ahora las cosas tienen que calmarse, eso es lo que Max quiere, y eso es lo que nosotros también queremos", indicó. "También lo necesitas si quieres tener éxito a largo plazo en el deporte, ya sea en el fútbol o en la Fórmula 1".

Los contratos de los pilotos de Fórmula 1: Fórmula 1 ¿Hasta qué año tiene contrato cada piloto de F1?

Cuando se le preguntó si podía ver alguna razón por la que el neerlandés quisiera alejarse de Red Bull, respondió: "No. Al menos no se me ocurre ninguna, Max quiere el coche más rápido, y tenemos eso, quiere ser campeón del mundo, y con nosotros tiene las mejores oportunidades, es un tipo leal".

"Sabe que Christian Horner y Helmut Marko siempre han confiado en él, lo aprecia. Además, Red Bull es simplemente una gran marca con la que se siente muy identificado, así que hay muchas razones para quedarse, y ninguna en contra", sentenció.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!