Red Bull y McLaren confirman negociaciones por los motores de F1

El equipo McLaren firmó un contrato de tres años para ser el cliente de motores de Mercedes, con lo que llevarían sus unidades de potencia desde 2021, algo que conllevó el fin de su acuerdo con Renault. Sin embargo, antes de la introducción de las nuevas reglas de los propulsores en 2026, en donde se eliminará el costoso MGU-H y se aumentará la potencia eléctrica un 50%, los de Woking pueden dar la sorpresa con otro cambio.

El director de los británicos, Zak Brown, visitó hace pocos días la fábrica de Red Bull Powertrains en Milton Keynes para mantener conversaciones preliminares y estudiar una posible unión, aunque ambas partes aseguran que ese tipo de reuniones son habituales. No obstante, el viaje del estadounidense se produjo en mitad de los rumores que surgen de una posible colaboración con Honda si regresaran al campeonato.

Cuando se le pidió que revelara más detalles del encuentro, el jefe de los de las bebidas energéticas, Christian Horner, dijo: "¡Pensaba que venía a comer! Como fabricante de unidades motrices para 2026, es inevitable que haya conversaciones sobre el posible suministro. Es natural que hablemos con clientes potenciales".

El nuevo máximo responsable de McLaren, Andrea Stella, reiteró el compromiso inicial con Mercedes antes de declarar que esas conversaciones no deberían ser una sorpresa: "Tenemos una sólida asociación con ellos, pero es obvio que, mirando al futuro, quieres ver lo que está disponible. Es normal, no debería ser una gran sorpresa".

En su intervención en la presentación del MCL60 en la sede de Woking el mes pasado, Brown añadió que estuvo revisando el acuerdo de suministro de unidades de potencia para el equipo junto a Stella: "Estamos muy contentos con Mercedes, tenemos algo de tiempo para decidir qué queremos hacer en 2026, es algo que Andrea [Stella] y yo estamos viendo poco a poco".

"No tenemos mucha prisa y estamos muy contentos con ellos, así que veremos cómo se desarrollan las cosas en el próximo año antes de que tomemos una decisión", declaró el estadounidense.

Por su parte, Christian Horner aseguró que la intención no era ganar más dinero suministrando motores a más equipos, y que Red Bull Powertrains obtuvo una inversión sustancial gracias a su asociación con Ford. Además, habló de la posibilidad de ampliar su negocio más allá de su actual acuerdo con AlphaTauri, e indicó que estaban sometidos a "límites presupuestarios".

"Eso ayuda a contener y controlar los costes, y los de suministro están fijados. Por lo que vemos ahora, no hay dinero suministrando a las escuderías cliente, no es un negocio rentable", comentó un Horner que, aunque no mira el lado económico, si llega a un acuerdo con McLaren, podría beneficiarse de la obtención de más datos con el kilometraje de un equipo extra.

