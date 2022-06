Red Bull ve "absurdo" el cambio de reglas por el porpoising

Cargar el reproductor de audio

El jueves previo al Gran Premio de Canadá 2022 de Fórmula 1, la FIA emitió un comunicado en el que anunciaba las primeras medidas que los equipos deberían tomar de manera obligatoria para intentar resolver los problemas de porpoising que tanto han afectado a estos monoplazas de nueva generación.

Algunos se han mostrado muy preocupados por este efecto rebote que ha regresado a la máxima categoría del automovilismo después de varias décadas, sobre todo por los problemas físicos que han aparecido en varios pilotos, como Daniel Ricciardo, quien describió los saltos como si estuviera defendiendo al MVP de las finales de la NBA, Stephen Curry, o en Lewis Hamilton, sobre el que se tuvo dudas de su participación en Montreal.

Sin embargo, otros como Max Verstappen han criticado este cambio de reglas en mitad de la temporada, calificando de "vergonzoso" lo que ha hecho la federación internacional. En su escudería tienen la misma mentalidad, y a través del asesor de Red Bull, los austriacos piensan que las modificaciones son "absurdas".

"¡Esto es algo absurdo! Solo porque un equipo no pueda hacer frente a los cambios, no modifiquemos las reglas", dijo Helmut Marko a Kleine Zeitung. "Solo hay que poner el coche más alto, y ya está".

Uno de los máximos responsable dentro del garaje de Milton Keynes fue claro, y casi con total seguridad se refería a Mercedes por las repetidas quejas de su pareja de pilotos, George Russell y Lewis Hamilton, además de las de su jefe, Toto Wolff.

No obstante, se espera que aquellos conjuntos que no han sufrido tanto el porpoising sigan sin problemas, ya que ellos no deberán realizar tantos ajustes como los que sí acusan el efecto rebote para cumplir con las métricas que implantará la FIA para conocer las fuerzas G del contacto con el asfalto.

Por ello, Red Bull no debería padecer mucho con las modificaciones, mientras que Mercedes sí podría verse perjudicado, ya que en anteriores grandes premios ajustaron su W13 para ir más pegados al suelo y no tener tanto porpoising. Como el organismo rector obliga a subir los coches, las flechas de plata deberán incrementar la altura, y eso se traduce en un valioso tiempo por vuelta que nadie quiere perder.

Sea como fuere, todas las escuderías tendrán que mantenerse dentro de los límites impuestos por la federación internacional, y en caso de que no sea así, estarán ante el riesgo de ser excluidos de la sesión en la que incumplan el reglamento.