Red Bull llora la muerte de Mateschitz, "la razón" de que estén en F1

La noticia del fallecimiento del fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz llegó de imprevisto minutos antes del inicio de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos 2022 de Fórmula 1, por lo que el garaje de los austriacos se llenó de caras largas después de conocer la marcha de una de sus principales figuras.

El creador del imperio de las bebidas energéticas, después de muchos rumores, acabó muriendo en la noche del sábado 22 de octubre, pero en su paso por el Gran Circo, consiguió hacer de Jaguar, tras su compra, una escudería campeona del mundo gracias a la ayuda de Helmut Marko, Adrian Newey y Christian Horner.

Descubre quién fue Dietrich Mateschitz y por qué fue importante en F1: ¿Quién era Dietrich Mateschitz y por qué era tan importante en F1?

El último hombre de los mencionados ha estado sirviendo como jefe del conjunto desde el 2006, pudiendo celebrar seis títulos de pilotos y cuatro de constructores, a la espera del quinto en el presente curso, y ha sido uno de los más cercanos a Mateschitz en toda la etapa en la máxima categoría del automovilismo.

El director británico salió a hablar con la prensa cuando se hizo pública la noticia, y dijo: "Es una noticia muy triste la del fallecimiento de Dietrich [Mateschitz]. Era un hombre extraordinario, lo que ha hecho por tantos, no solo en la Fórmula 1, sino en el negocio de Red Bull, en el mundo de Red Bull, en todas las plataformas deportivas".

"Fue un tipo que inspiró mucho", aseguró Horner. "Él es la razón por la que estamos aquí, fue su pasión por la Fórmula 1, y su visión la razón por la que tiene dos equipos en el pit lane de la Fórmula 1, siempre fue entusiasta, alentador y solidario, en los días buenos y en los malos".

"Muchos le deben tanto. Me siento privilegiado por haberle conocido, y creo que ahora toda la escudería, a pesar de la conmoción, va a hacer exactamente lo que él hubiera querido, que es salir ahí fuera con sus coches, hacerlo lo mejor que podamos, y tratar de ganar este campeonato de constructores", explicó el inglés. "Es importante que reconozcamos todo lo que ha aportado al deporte, pero no solo ahí, sino que va mucho más allá".

Cuando se le preguntó sobre su mejor recuerdo sobre el fundador de la compañía, Christian Horner no quiso dar un momento concreto, sino todo lo que hizo por él: "Era una inspiración. Me dio una oportunidad cuando era joven, me apoyó, e inspiró a muchos otros".

"Dio una oportunidad a mucha gente. Te animaba a que nada es imposible, a que nada es insuperable, y a perseguir tus sueños", afirmó el jefe de Red Bull. "Estaba enormemente orgulloso de todo lo que hemos hecho, lo más importante ahora es que él querría vernos salir ahí fuera y darlo todo, y eso es lo que haremos hoy por él".

Cuando se fue extendiendo la noticia por el paddock, algunos reaccionaron, como el jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien dijo que fue "uno de los empresarios más grandes y visionarios del mundo", y reconoció su impacto "sin precedentes". Por su parte, Ferrari se sintió "profundamente entristecida por el fallecimiento de Dietrich Mateschitz, un hombre que amaba el deporte y los desafíos", mientras que Aston Martin rindió homenaje a "un gran tipo cuyo impacto en la categoría fue muy valorado".

