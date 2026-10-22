Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Red Bull F1 llamó a Horner para darle las gracias tras su primera victoria con motor propio

En Red Bull F1 han reconocido la contribución del antiguo director del equipo, Christian Horner, al éxito actual.

Benjamin Vinel

Publicado: 22 oct 2026, 11:47

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Christian Horner ha revelado que los accionistas de Red Bull le llamaron tras la primera victoria lograda en la Fórmula 1 con el motor Red Bull Ford Powertrains, hace unas semanas en Malasia.

El británico se incorporó a la escudería con sede en Milton Keynes como director cuando la marca adquirió Jaguar antes de la temporada 2005, pero fue despedido y sustituido por Laurent Mekies en julio de 2025.

A lo largo de dos décadas al frente del equipo, Horner no solo lo llevó a conquistar ocho títulos de pilotos y seis de constructores, sino que también supervisó su transición de cliente de motores a fabricante de unidades de potencia, tras la salida de Honda de la F1 al final de la temporada 2021.

Red Bull pudo seguir utilizando los sistemas de propulsión japoneses hasta el año pasado; su propia unidad de potencia, diseñada en colaboración con Ford, debutó en 2026. Así, el motor Red Bull logró su primera victoria en el Gran Premio de Bahrein, en Malasia, gracias a Max Verstappen, y el neerlandés volvió a ganar una semana más tarde, en Singapur.

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"Lo conseguimos en lo que respecta al chasis y entonces surgió el reto: ¿podríamos hacerlo también con el motor?", relató Horner en una conferencia celebrada en el Autosport Business Exchange de Nueva York.

"Ya sabes, necesitábamos un motor después de que Honda anunciara su retirada en 2020. Así que creamos esta empresa emergente llamada Powertrains, con la misma filosofía de atraer talento, dar oportunidades a la gente, empoderarla y animarla a superar los límites. Me siento muy orgulloso de haber formado parte de la creación del motor que se ha desarrollado y entregado este año".

Christian Horner

Foto: Autosport

La propia compañía de las bebidas energéticas reconoció la contribución de Horner, ya que el inglés acabó recibiendo la mencionada llamada telefónica de sus dirigentes.

"Fue un gesto muy de agradecer, por ver ese motor y saber todo lo que había detrás, ya sabes, el sudor y las lágrimas a lo largo del camino", continuó el británico. "Para todos los hombres y mujeres que han participado, ha sido un logro increíble, increíble. Ganar un gran premio es muy difícil, incluso en las mejores circunstancias".

"Estaba muy agradecido tanto a los accionistas que se pusieron en contacto conmigo como a todos los hombres y mujeres que también se comunicaron para darme las gracias. Fue una llamada bastante diferente a la que recibí 15 meses antes".

Horner se refiere a la llamada telefónica que condujo a su destitución, ya que su posición se había vuelto cada vez más precaria tras la muerte del cofundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz.

Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, y Dietrich Mateschitz, director ejecutivo y fundador de Red Bull

Foto: Sutton Images

Horner no contaba con el apoyo del bando de Verstappen y estaba perdiendo el respaldo de la familia Yoovidhya (Chalerm Yoovidhya es el accionista mayoritario de la empresa), pero aun así describe la decisión como "bastante repentina y brutal".

"Sentía que las cosas estaban cambiando", añadió sobre su despido. "Nada permanece igual para siempre, y tras el lamentable fallecimiento del fundador, Dietrich Mateschitz, a finales de 2022, era inevitable que la empresa evolucionara o cambiara. Dietrich era Red Bull, era el motor detrás de todas las grandes decisiones. Y, de repente, obviamente, intentar sustituir a alguien así es imposible".

"Y luego, obviamente, a medida que el grupo evolucionaba y asumía ese reto, todo era simplemente diferente. Había un impulso por devolver más control a la sede central y eso contrastaba con la autonomía de la que habíamos disfrutado en Red Bull".

"Era un camino diferente al que, en esencia, habíamos seguido, y se notaba que las cosas estaban cambiando. No es que estuviera bien o mal, simplemente era diferente. Así que, inevitablemente, llegamos a un punto muerto", cerró.

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