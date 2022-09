Red Bull pone "condiciones" a Alpine para fichar a Gasly

Cargar el reproductor de audio

La resolución del caso Oscar Piastri y la confirmación de su fichaje por McLaren deja a Alpine sin su segundo piloto para la temporada 2023 de Fórmula 1. Después de que los de Enstone anunciaran al joven australiano como titular tras la marcha de Fernando Alonso a Aston Martin, el propio miembro de la academia desmintió haber firmado un contrato con los franceses, generando una ola de rumores sobre cómo se gestionaron las negociaciones con ambas escuderías.

Sea como fuere, la Junta de Reconocimiento de Contratos dio la razón a los de Woking, y serán ellos quienes disfruten del vencedor de la Fórmula 2 en sus filas junto a Lando Norris para una pareja que no supera los 23 años de edad.

Ahora Alpine debe buscar un sustituto y, como reveló Motorsport.com, Pierre Gasly es uno de los principales candidatos a pilotar el monoplaza galo. Sin embargo, para ello, es necesario que resuelva su compromiso con AlphaTauri, equipo con el que tiene confirmado su lugar en la parrilla en 2023.

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, habló después del inicio del Gran Premio de los Países Bajos, y se refirió a la situación del galo, asegurando que no pondría ningún impedimento si quisiera salir de la estructura de las bebidas energéticas, aunque con condicionantes.

"Tenemos un contrato vigente para 2023, pero mientras tanto hay conversaciones", reveló el austriaco. "Si se cumplen nuestras condiciones, no nos interpondríamos en el camino de Gasly. Sería un sueño hecho realidad para él pilotar en un equipo oficial francés, pero aún no se han cumplido todas las condiciones".

En el caso de salir de AlphaTauri, en el cuartel general de Red Bull deben buscar un sustituto, y aunque se ha especulado mucho sobre contratar a alguien fuera de su joven academia, como ocurrió con Sergio Pérez, Marko señala que no será así.

Cuando se le preguntó en Sky sobre si estudiaban la pérdida de Gasly y si tenían un recambio, dijo: "Ya hemos pensado en eso, pero no queremos anunciarlo todavía. Tenemos algunas personas en el equipo junior que tienen la superlicencia. Para el piloto sustituto reclutaríamos a alguien de ahí".

Una posibilidad si optan por no firmar a nadie de la academia es Mick Schumacher, que termina su compromiso con Ferrari en diciembre: "No, no es un problema para nosotros. Es, o era, un junior de Ferrari. Por eso nunca hemos tratado con él, tenemos nuestro propio programa. Por supuesto, preferimos a nuestra propia gente".

Tampoco dio opción a Colton Herta cuando se puso sobre la mesa la contratación de un piloto de la nación norteamericana, una apuesta en caso de intentar un asalto al mercado estadounidense que tan en auge está en la actualidad de la Fórmula 1: "Tampoco estamos todavía allí, pero Estados Unidos es un mercado importante".

"Hemos seguido todo eso de cerca, si es que estamos hablando de la misma persona [en referencia a Herta]. Ya ha hecho un test de Fórmula 1, era bueno. No quiero entrar en detalles, vamos a esperar y ver cómo se desarrolla", concluyó Marko.

