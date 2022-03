Cargar el reproductor de audio

Max Verstappen intentó atacar a Charles Leclerc en el inicio de la primera carrera de la temporada 2022 después de perder la pole position por poco más de una décima, pero no logró ponerse en cabeza debido a la gran defensa del monegasco.

Tras ver que no podía alcanzar al Ferrari, desde el muro de boxes de Red Bull optaron por entrar en boxes antes para lograr pasar al líder, y en la vuelta 14, el vigente campeón del mundo entró al pitlane.

Los mecánicos del equipo austriaco intentaron actuar de manera rápida y precisa para permitir que Verstappen recortara los cerca de cuatro segundos que le sacaba Leclerc en el giro de reingreso, pero Ferrari respondió una sola vuelta después.

Con el neerlandés encarando a toda velocidad la recta de meta de Sakhir y con el de Ferrari saliendo del box, vimos una apretada batalla en la frenada de la curva 1, además de un bonito y espectacular duelo en los giros siguientes, aunque todo se saldó con los de rojo conservando la cabeza de la carrera.

Verstappen volvió a intentar otro undercut cuando estaba un poco más cerca de Leclerc, pero no pudo recortar la ventaja que le privaba de liderar en Bahrein, y eso provocó que lanzara un mensaje por radio a su escudería.

"Son dos veces en las que me he tomado con calma la salida y no he estado delante", dijo el campeón del pasado curso. "Nunca, nunca voy a hacer eso".

El consejero, y una de las voces con mayor autoridad de Red Bull, Helmut Marko, habló con Motorsport.com después de la prueba, y explicó lo que le hizo perder a Verstappen esa oportunidad de ganar, obviando el fallo que provocó su abandono.

"Se le dijo a Max [Verstappen] que se contuviera durante sus vueltas de entrada a pista. Si hubiera pilotado a un ritmo normal, habría estado delante de Leclerc, y cuando estás ahí, es otra historia completamente diferente", afirmó el austriaco.

"Nuestra degradación con los neumáticos era muy superior a la de Ferrari, al igual que su potencia en el motor, pero aún así, si Max hubiera estado delante de Leclerc, habría sido distinto", continuó el asesor.

Cuando se le preguntó sobre si las lentas vueltas fueron un error de Red Bull o de Verstappen, dijo: "Fue todo por la estrategia que hicimos nosotros, fue un error nuestro, no de Max".

El neerlandés finalmente se vio obligado a abandonar la carrera a falta de tres giros para ver la bandera a cuadros por un problema en la bomba de combustible, lo que es un inicio de defensa del título mundial bastante decepcionante.

El máximo responsable de Red Bull, Christian Horner, afirmó que "siempre es un equilibrio" juzgar lo que se debe empujar al principio de un stint, pero pensó que Ferrari habría tenido el ritmo para ganar de todos modos.

"El problema es que subestimamos el undercut, pero Ferrari tenía velocidad, y si hubiéramos hecho el adelantamiento, nos habrían pasado, no tuvimos ritmo hoy", comentó.

Su piloto, que lucho con Leclerc en algunos momentos, tuvo que ver cómo Sainz le superó ante la falta de potencia, aunque antes expresó por radio sus quejas por la estrategia, indicando que la dirección del monoplaza era como un "robot".

"No me contengo, digo lo que pienso en el coche, y no estaba contento con lo que estábamos haciendo, o con la estrategia", dijo Verstappen. "No estaba dirigido al ingeniero, tengo una muy buena relación con él".

"Él es el único con el que puedo hablar, y tenemos que analizar bastantes cosas", sentenció el de Red Bull.