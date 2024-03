Horner esperaba una pole de Ferrari en Australia: "Pensé que serían los jefes"

Antes del inicio de la clasificación del Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1, la escudería de Maranello parecía la gran aspirante a lograr la pole position, incluso en la Q1 y en la Q2 marcaron los mejores tiempos con sus dos monoplazas. Sin embargo, y cuando más importaba, Max Verstappen se sacó una astronómica vuelta para derrotar a los Ferrari y quedarse con el honor de partir desde la primera posición en la parrilla de salida.

El neerlandés se quejó al inicio de algo de subviraje en su RB20, pero a lo largo de la sesión, su equipo realizó diferentes ajustes para que cada vez estuviera más cómodo, lo que provocó que el director de los de Milton Keynes, Christian Horner, también acabara contento, además de que tenía Sergio Pérez desde la tercera plaza, con tan solo Carlos Sainz entre ambos, hasta que la FIA le sancionó con tres puestos.

El británico espera estar por detrás de ellos, pero finalmente fueron ellos los que dieron un golpe sobre la mesa, como explicó a Viaplay tras festejar la pole position 98 en la historia de la escudería: "Sinceramente, pensaba que eran los jefes hoy. En la clasificación ha sido la primera vez que hemos dominado el último sector".

"Durante la clasificación, y ayer y hoy, cedimos una décima o décima y media en el tercer sector. Conseguimos encontrar el equilibrio adecuado", indicó el máximo responsable de Red Bull. "Max [Verstappen] ha hecho dos vueltas magníficas, ambas suficientes para la pole position. 'Checo' [Pérez] también ha hecho un giro fantástico y se ha colocado tercero, primero y tercero está muy bien para mañana".

El holandés pidió varias veces durante los primeros instantes sobre la pista que añadieran algo más de carga al alerón delantero, puesto que no estaba demasiado contento con el balance, pero en la Q3 todo fue diferente, y consiguió registrar los mejores cronos en el momento definitivo: "Probamos todos los ajustes del alerón delantero en esa sesión, creo".

"Seguía añadiendo más y más", dijo sobre esos puntos de carga que Max Verstappen quería en su ala delantera para la clasificación. "También había bastante viento, y refrescó un poco hacia el final de la sesión. Lo consiguió, salió bien y fueron dos grandes vueltas que valieron para la pole position".

Para el holandés no parece haber ningún problema, pero Sergio Pérez recibió una sanción de tres posiciones, puesto que bloqueó a Nico Hulkenberg durante la Q1, algo que Christian Horner no vio, pero que esperaba que no fuera algo importante: "No vi la repetición. Había muchos coches rodando en ese momento, esperemos que no se meta en problemas".

