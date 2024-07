Red Bull sobre el futuro de Pérez en la F1: "Todo está abierto"

Red Bull asegura que "todo está abierto" de cara a su elección de pilotos en sus dos equipos de Fórmula 1 y que todo se decidirá durante o después de las vacaciones de verano, mientras continúan los rumores en torno a Sergio Pérez.

Debido a sus últimas actuaciones decepcionantes, en Red Bull tienen la sensación de que mantener a un segundo piloto que no te asegura sumar una buena cantidad de puntos es "insostenible" a largo plazo.

Si bien en la previa del Gran Premio de Hungría, Pérez dijo que no tenía dudas de que estará en el equipo el próximo año, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, dice que la situación sigue estando en el aire.

Y la puerta a un posible cambio de pilotos también está abierta en RB, ya que las actuaciones de Daniel Ricciardo han creado más dudas que certezas sobre su futuro a largo plazo en la estructura.

En declaraciones a Motorsport.com, Marko admitió que las decisiones sobre los pilotos de Red Bull y RB para 2025 serán un tema de conversación este verano: "Sí, porque también tenemos a los Racing Bull. Así que tenemos que considerarlo todo".

Marko también quiso dejar claro que los rumores de que el piloto reserva Liam Lawson era el favorito para Red Bull si finalmente decidían que Pérez no seguirá, no eran del todo ciertos.

Cuando se le pidió que respondiera a los comentarios de Yuki Tsunoda, quien dijo que sería "raro" que Red Bull eligiera a Lawson antes que a él, dijo: "Primero debe esperar a ver cuáles son las decisiones".

Preguntado por la ORF sobre si hay un favorito entre Ricciardo, Tsunoda y Lawson, Marko respondió: "Es una buena pregunta. Voy a dar una buena respuesta: todo está abierto".

Helmut Marko, Red Bull Racing Foto: Erik Junius

Se entiende que Pérez tiene una cláusula relacionada con el rendimiento en su contrato que permitiría a Red Bull prescindir de él durante las vacaciones de verano si no está a menos de 100 puntos de su compañero de equipo Max Verstappen, aunque el mexicano lo haya negado.

Y aunque reducir la diferencia hasta esos números es muy poco probable, Helmut Marko ha dejado claro que más allá de los estrictos términos contractuales lo que Red Bull quiere ver son mejores actuaciones.

"Hay varias formas de cláusulas de rendimiento y más allá de eso, no importa cómo sea el contrato, sólo tienes que rendir", añadió a la ORF. "Veremos estas dos carreras y luego nos sentaremos juntos para decidir qué y cómo continuarán las cosas después del parón de verano".

Red Bull todavía espera que Pérez pueda mejorar y demostrar que tiene lo que se necesita para ayudar al equipo a ganar el campeonato de constructores. El director del equipo, Christian Horner, dijo a Sky Sports después de los primeros entrenamientos del viernes en Hungría: "Todos queremos que Checo desarrolle el potencial que tuvo en las cuatro o cinco primeras carreras. Y sabemos que es capaz de hacerlo".

"Por eso le ofrecimos una opción para el año que viene, para intentar darle la tranquilidad que necesita. Y creo que ha estado un poco perdido en las últimas carreras. Pero creo que hoy ha dado señales de que está saliendo de ese bache. Y el equipo está trabajando duro con él para ayudarle a que vuelva a su mejor versión, porque lo necesitamos desesperadamente".

Horner también reveló que tuvo una charla con Pérez en su casa durante el fin de semana del GP de Gran Bretaña, donde intentó averiguar qué le estaba sucediendo.



"Tenemos una relación muy abierta", dijo. "Me senté con él en la cocina de mi casa y le dije: 'Vamos, ¿qué está pasando? ¿Hay algo más?' Y me dijo: 'No, creo que le estoy dando demasiadas vueltas a las cosas'".

Información adicional de Ronald Vording y Frederick Hackbarth