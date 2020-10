Red Bull cuestiona la filosofía de Mercedes sobre su coche 2020

El director de Mercedes, Toto Wolff, dijo en el reciente GP de Eifel que el equipo de Brackley había dejado de desarrollar su coche de 2020 para centrarse en el modelo del próximo año.

Eso pareció reflejarse en Nürburgring, donde Red Bull introdujo nuevas piezas y los dos equipos estuvieron más cerca que antes.

Wolff declaró que Mercedes había tomado una "decisión muy bien pensada" de cambiar al desarrollo de 2021.

El chasis y la mayoría de las piezas mecánicas están congelados para la próxima temporada según las reglas acordadas a principios de este año cuando se retrasó el nuevo reglamento hasta 2022.

Sin embargo, el sistema de tokens permite a los equipos actualizar algunas partes de los monoplazas, mientras que el desarrollo aerodinámico es libre y hay una serie de cambios en las reglas aerodinámicas con el fin de reducir la carga aerodinámica. Mercedes también tiene que tener en cuenta la prohibición del DAS el próximo año.

Verstappen dice que, a diferencia de su principal rival, Red Bull continuará desarrollando el RB16 en 2020, dado que gran parte de lo que se aprenda se trasladará a la próxima temporada.

"Por nuestra parte, creo que es más importante que sigamos aprendiendo sobre este coche, porque realmente no podemos cambiar mucho para el próximo año", dijo el holandés.

"Lo que hagamos ahora y aprendamos sobre el coche que tenemos ahora también será mejor para nosotros el año que viene, y lo que haga Mercedes, seguro funcionará para ellos, pero tal vez no funcione para nosotros. Así que seguimos apretando. Y, por supuesto, el próximo año descubriremos dónde estamos todos".

Sin embargo, Verstappen minimizó la importancia de que estuvieran más cerca de Hamilton y Bottas en Alemania.

"No sé, hacía mucho frío allí, y era una pista en la que no habíamos estado desde hace mucho tiempo. Ahora llegamos a una pista en la que no hemos estado. Así que tendremos que volver a ver qué cómo de competitivos vamos a ser".

"Pero en lo que respecta al equilibrio, creo que el coche estuvo un poco más fino, lo que, por supuesto, siempre es una sensación agradable".

El compañero de equipo de Verstappen, Alex Albon, también respaldó el plan de Red Bull de seguir adelante con el desarrollo.

"Las actualizaciones de Nürburgring ya mostraron que el monoplaza va por el camino correcto", dijo el piloto británico-tailandés.

"Y como dijo Max, las reglas realmente no cambian de cara al próximo año. Así que seguiremos trabajando en ello. Eso solo hará que el coche sea mejor también para el próximo año".

Haz click sobre las fotos para disfrutarlas